'ঢাকার অবস্থান কর্মসূচিতে সমন্বয়হীনতা, নানা প্রশ্ন'

৩৬ মিনিট আগে

রেল খাত নিয়ে দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের প্রধান শিরোনাম, “Most Railway projects in slow lane as funds trickle in”প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, বাংলাদেশের চলমান বেশিরভাগ রেলওয়ে প্রকল্প যে গতিতে তহবিল পাচ্ছে এতে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করার মেয়াদ ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা জানিয়েছেন কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞরা।