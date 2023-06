'সংসদ নির্বাচন ঘিরে তৎপরতা আরো বাড়বে যুক্তরাষ্ট্রের'

৫২ মিনিট আগে

Big changes on cards with polls on mind – ইংরেজি দৈনিক ডেইলি স্টারের প্রধান শিরোনাম। খবরে বলা হয় প্রশাসন এবং পুলিশের মাঠ পর্যায়ে আগামী কয়েক সপ্তাহে বড়সড় পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে। আর এটি প্রধানত ডিসি এবং এসপিদের ক্ষেত্রেই বেশি হবে। কারণ সামনের জাতীয় নির্বাচন তাদের তত্ত্বাবধানেই হবে বলে অনেকে মনে করছেন।