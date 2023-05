সিটি নির্বাচন ঘিরে বিএনপির অস্বস্তি, আইএমএফ মিশনের সফর, রাষ্ট্রপতির সাক্ষাৎকারসহ নানা খবর

৩২ মিনিট আগে

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রেল ট্র্যাকের অগ্রগতি নিয়ে শিরোনাম করেছে নিউ এইজ। তাদের শিরোনাম “Half of work done in 8 years, cost doubles”। খবরে বলা হচ্ছে, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে ১৭ কিলোমিটার রেলপথকে ডাবল লাইনে পরিণত করার কাজ আট বছরেও শেষ হয়নি।