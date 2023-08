‘দেউলিয়া শ্রীলংকার মূল্যস্ফীতি হার এখন বাংলাদেশের কম'

Daily Sun এর একটি সংবাদের শিরোনাম হলো Now Zubaida can’t contest any election.

কূটনীতিকদের সাথে বৈঠক ও বিএনপির প্রতিক্রিয়া

ওমানে আটক আওয়ামী লীগ এমপি

The Daily Star এ সম্পর্কিত খবরের শিরোনাম করেছে ‘AL MP Sony detained in Oman fro 12hrs ’. অর্থাৎ আওয়ামী লীগ এমপি সনি ওমানে ১২ ঘণ্টার জন্য আটক।

ডেঙ্গু, নূর, রপ্তানি ও খাতিরের প্রকল্প

NEW AGE এর এ বিষয়ক খবরের শিরোনাম হলো ‘BCL Attacks Nur at DU, DB raids his home ’. অর্থাৎ ছাত্রলীগ নুরের ওপর হামলা করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর ডিবি বাড়িতে তল্লাশি করেছে।

THE BUSINESS STANDARD পত্রিকার একটি সংবাদের শিরোনাম হলো Export grow by over 15% in July. অর্থাৎ জুলাইতে রপ্তানি বেড়েছে পনের শতাংশ। এতে বলা হয় যে অর্থবছরের প্রথম মাস অর্থাৎ জুলাইতে পোশাক খাতের রপ্তানি বেড়েছে। গত অর্থবছরের তুলনায় চলতি অর্থবছরের একই সময়ে রপ্তানি আয় বেশি হয়েছে ১৫ দশমিক ২৬ শতাংশ। জুলাই মাসে পণ্য রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে ৪৫৯ কোটি ২৯ লাখ ডলার। যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে আড়াই শতাংশ বেশি।