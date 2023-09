'বাংলাদেশের গণতন্ত্র লাইফ সাপোর্টে'

৫৭ মিনিট আগে

নিউ এজের শিরোনাম - Tipu Munshi blasted in JS for price hike অর্থাৎ জাতীয় সংসদে দ্রব্যমূল্য বিষয়ে তোপের মুখে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি। এতে বলা হয় বৃহস্পতিবার সংসদে বিরোধী দলের ব্যাপক সমালোচনার মধ্যে পড়লেন বাণিজ্যমন্ত্রী। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের সীমাহীন উর্ধ্বগতি রোধ করতে না পারা এবং ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট ভাঙতে না পারার অভিযোগে জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের তোপের মুখে পড়তে হয় তাকে। সংসদে ‘বাণিজ্য সংগঠন (সংশোধন) বিল’ পাসের জন্য উত্থাপন করা হলে বিরোধী দলের সদস্যরা তার সমালোচনা করেন।

Who is to blame for Krishi Market fire? এমন প্রশ্ন দিয়ে শিরোনাম ইংরেজি দৈনিক ঢাকা ট্রিবিউনের।