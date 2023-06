‘তত্ত্বাবধায়ক সরকার হলে আওয়ামী লীগ ১০টি আসনও পাবে না’

৫৯ মিনিট আগে

‘রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে’ জামায়াতকে ঢাকায় সমাবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানের মতে, সমাবেশের অনুমতি দিলেও জামায়াতে ইসলামীর বিষয়ে আওয়ামী লীগের নীতির কোনো পরিবর্তন হয়নি।

তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, জামায়াত এখনো যেহেতু নিষিদ্ধ নয়, সেজন্য তাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আর তথ্যমন্ত্রীর মতো একই ধরনের মন্তব্য করেছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। তিনি বলেন, চূড়ান্ত রায় না হওয়া পর্যন্ত জামায়াতকে দোষী বলা যাবে না।

গতকাল দলটির ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা এটিএম মা’ছুম এক বিবৃতিতে বলেন, ওবায়দুল কাদের জামায়াতের বিরুদ্ধে অগ্নিসন্ত্রাসের যে অভিযোগ করেছেন তার কোনো ভিত্তি নেই।

বরিশাল ও খুলনার আজকের সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ে খবর প্রকাশ করেছে প্রায় প্রতিটি পত্রিকা। নিউ এইজের শিরোনাম, ‘All eyes on Barishal as Voting today’। এতে বলা হয়েছে, সহিংসতার আশঙ্কার মধ্যে আজ খুলনা ও বরিশালের নগরপিতা নির্বাচন করবেন বাসিন্দারা। নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ ও র‍্যাবের পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসন এরইমধ্যে দুই শহরেই বিজিবি মোতায়েন করেছে।

দ্য ডেইলি স্টারের শিরোনাম, ‘All eyes on Barisal, Khulna out of focus’ এতে বলা হয়েছে, বরিশাল ও খুলনার সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন আজ। বরিশালে আওয়ামীলীগ মেয়ার প্রার্থী আবুল খায়ের আব্দুল্লাহ এবং আরেক মেয়র প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালেকের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে।

বিশ্ববাজারের সঙ্গে দেশের মিল নেই, প্রথম আলোর সংবাদ শিরোনাম এটি। এতে বলা হয়েছে, বিশ্ববাজারের কিছু কিছু পণ্যের দাম যে হারে বেড়েছে, দেশের বাজারে বেড়েছে তার চেয়ে বেশি। আবার বিশ্ববাজারে কিছু পণ্যের দাম যে হারে কমেছে, দেশের বাজারে যে হারে কমেনি। দু-একটি পণ্যের ক্ষেত্রে বিশ্ববাজারে দাম কমলেও দেশে বাড়তি। সচিবালয়ে গতকাল রোববার বাণিজ্যসচিব তপন কান্তি ঘোষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ‘দ্রব্যমূল্য ও বাজার পরিস্থিতি পর্যালোচনা-সংক্রান্ত টাস্কফোর্স’-এর বৈঠকে আটটি পণ্যের বিষয়ে এমন পর্যবেক্ষণ উঠে এসেছে। তবে ব্যবসায়ীরা বলছেন, এ জন্য দায়ী মার্কিন ডলারের মূল্যবৃদ্ধি ও ডলার-সংকট।

অন্যান্য খবর

দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের শিরোনাম, ‘Govt borrows Tk13000cr from banks in May, highest in a month.’ এই খবরে বলা হয়েছে, শুধু মে মাসেই সরকার ব্যাংক খাত থেকে ১৩ হাজার ১৫ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে যা উল্লেখযোগ্যভাবে গত ১০ মাসে নেয়া মোট ঋণের তুলনায় বেশি। গত ১০ মাসে সরকার ঋণ নিয়েছিল ৭,৬৬৩ কোটি টাকা। একই মাসে সরকার বাংলাদেশ ব্যাংকে ২,৭৮৩ কোটি টাকা ফেরত দিয়েছে।