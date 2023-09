'নির্বাচন ঘিরে সংঘাত দেখছে ইইউ, পাঠাবে না পর্যবেক্ষক'

২৫ মিনিট আগে

অন্যান্য খবর

নিউ এইজের প্রথম পাতার খবর, “21 more die of dengue in Bangladesh” অর্থাৎ “বাংলাদেশে ডেঙ্গুতে আরও ২১ জনের মৃত্যু হয়েছে”।