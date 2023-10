‘রেমিট্যান্সে বড় ধাক্কা, ৪১ মাসে সর্বনিম্ন’

এক ঘন্টা আগে

একই বিষয় নিয়ে প্রধান খবর করেছে ডেইলি নিউএজ। তবে তাদের শিরোনাম Default loans rise by Tk 24,419cr in 3 months ।

দ্য ডেইলি স্টারের শিরোনাম No cheer from export and remittance। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রবাসী আয়ের রেকর্ড কমে যাওয়া আর রপ্তানি আয়ে মাসিক লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় ডলারের মজুদের ওপর চাপ আরও বেড়েছে।