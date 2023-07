‘নির্বাচনের খারাপ বার্তা পেলেন বিদেশিরা’

৩৭ মিনিট আগে

‘Attack on Hero Alam Govt Clueless about how it happened’ শীর্ষক খবরে বলা হয়েছে সোমবার ঢাকার গুলশানে উপনির্বাচনের সময় প্রার্থী আশরাফুল হোসেন আলমের ওপর হামলার ঘটনায় সরকার বিব্রত। এ খবরে জানানো হয়েছে যে ঘটনাটি নিয়ে সরকার মনে করছে যে নির্বাচনের ভোট গ্রহণের শেষ সময়ে এ হামলাটি হয়েছে সরকারকে বিপাকে ফেলতে এমন সময়ে করা হয়েছে যখন ঢাকায় নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে কাজ করছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি প্রতিনিধি দল।