'১৩ দেশের মিশন প্রধানকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তলব'

২৬ মিনিট আগে

নিউএইজ পত্রিকার শিরোনাম, ‘Locals clash with police after girl dies during raid in pallabi’ অর্থাৎ অভিযানের সময় কিশোরীর মৃত্যুর পর পুলিশের সাথে স্থানীয়দের সংঘাত। এই খবরটিতে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর পল্লবী এলাকায় একটি ভবনে পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানের সময় এক কিশোরীর মৃত্যুর পর পুলিশের সাথে এলাকাবাসীর সংঘর্ষ হয়েছে। এতে পুলিশের গাড়ি ভাংচুর করা হয়েছে।