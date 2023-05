'আয়কর রিটার্ন জমা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে নতুন ছয় সেবার ক্ষেত্রে'

'আয়কর রিটার্ন জমা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে নতুন ছয় সেবার ক্ষেত্রে'

No respite from power price hike likely - নিউ এইজের প্রধান শিরোনাম এটি। এতে বলা হয়েছে, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাত থেকে সরকার ভর্তুকি তুলে নিয়ে আগামি তিন দশকে নবায়নযোগ্য জ্বালানির উপর বেশি গুরুত্ব দেয়ার পরিকল্পনা করলেও বিদ্যুতের দাম কমার কোন সুযোগ দেখা যাচ্ছে না বলে মন্তব্য করেছেন অর্থনীতিবিদ ও জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা।

দ্য ডেইলি স্টারের শিরোনাম, ‘Not much help on the way for the poor’এতে বলা হয়েছে, বাড়তি মূল্যস্ফীতির কারণে যদিও দরিদ্র জনগণ দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতে হিমশিম খাচ্ছে তারপরও আগামী অর্থবছরে সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনী কর্মসূচিতে বাড়তি বরাদ্দ দেয়ার পরিকল্পনা নেই সরকারের। অর্থমন্ত্রণালয়ের খসড়া পরিকল্পনা অনুযায়ী, এই খাতে বরাদ্দ আসতে পারে ১.২ লাখ কোটি টাকা যা ৭.৬১ কোটি টাকার বাজেটের ১৫.৭৬ শতাংশ। গত অর্থবছরের বাজেটের প্রায় ১৬.৭৫ শতাংশ এই খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছিল।