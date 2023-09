'এলএনজি নির্ভরতা দেশকে বড় বিপদের দিকে নিয়ে যাচ্ছে?'

৪০ মিনিট আগে

ইংরেজি দৈনিক দ্য ডেইলি স্টারের খবর 12 Foreign airlines want to serve HSIA । এ খবরে বলা হচ্ছে, ১২টি বিদেশী বিমান সংস্থা ঢাকা শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে তাদের ফ্লাইট চালু করতে চেয়ে চিঠি দিয়েছে।

Aug logs highest overseas jobs, thanks to quota in Malaysia – ইংরেজি দৈনিক বিজনেস স্ট্যান্টার্ডের শিরোনাম। জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো-বিএমইটির হিসাব অনুযায়ী অগাস্ট মাসে সবচেয়ে বেশি লোক চাকরি নিয়ে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে। যাদের বেশিরভাগেরই ঠিকানা হয়েছে মালয়েশিয়া।

অন্যান্য খবর

No Regabilitation for traders until after investigation – মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেটে আগুন পরবর্তী অবস্থা নিয়ে ঢাকা ট্রিবিউনের শিরোনাম এটি। তারা লিখেছে জেলা ত্রাণ ও পুর্নবাসন অধিদপ্তর ৩২০ জন ব্যবসায়ী ও ৫৭০ জন ক্ষতিগ্রস্থ কর্মচারীর একটা তালিকা করেছে। ক্ষতিগ্রস্থরা দ্রুত তাদের পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণের দাবি জানালেও, মার্কেট কর্তৃপক্ষ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন বলছে তদন্ত রিপোর্ট পাওয়ার পরই তারা এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেবে।