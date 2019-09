বাংলাদেশ সংলাপে রাষ্ট্রপতি পদে গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে নির্বাচনের আহ্বান

Image caption প্যানেল সদস্য বাঁ থেকে: বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর অর্থনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান, বিকল্প ধারা বাংলাদেশের যুগ্ম মহাসচিব মাহি বি চৌধুরী, অনুষ্ঠানের সঞ্চালক আকবর হোসেন, বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কর্মাস এন্ড ইন্ডাষ্ট্রীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সেলিমা আহমাদ এবং বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন।

আপনার ডিভাইস মিডিয়া প্লেব্যাক সমর্থন করে না

বিবিসির বাংলাদেশ সংলাপে অংশ নিয়ে বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেছেন, ভবিষ্যৎ সরকারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কাজ করতে পারবেন এমন কোন গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিকেই রাষ্ট্রপতি মনোনীত করা উচিত। যদিও এ বিষয়ে তার নিজেরা কোন প্রস্তাব দেবেননা। তবে সরকার আলোচনার উদ্যোগ নিলে তারা তাতে সহযোগিতা করবেন।

আলোচনায় অংশ নিয়ে, প্রধানমন্ত্রীর অর্থনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান, এ বিষয়ে বিরোধী দলকে সংসদে গিয়ে তাদের প্রস্তাব তুলে ধরার আহ্বান জানান।

তিনি অবশ্য দাবি করেন আওয়ামী লীগ সবসময় বিবেচনার সঙ্গেই এসব বিষয়ে কাজ করেছে।

ঢাকায় বিয়াম মিলনায়তনে শনিবার অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সংলাপের এ পর্বে আরও আলোচনায় অংশ নেন বিকল্প ধারা বাংলাদেশের যুগ্ম মহাসচিব মাহী বি চৌধুরী এবং বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কর্মাস এন্ড ইন্ডাষ্ট্রীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সেলিমা আহমাদ।

অনুষ্ঠানে প্রথম প্রশ্ন করেন মেসবা-উল-আলম। তিনি জানতে চান, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একজন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত করা কতটুকু জরুরী ?

ড. মসিউর রহমান বিরোধী দলকে সংসদে গিয়ে এসব বিষয়ে তাদের প্রস্তাব তুলে ধরতে হবে। রাস্তায় থাকলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তারা তেমন অবদান রাখতে পারবেনা।

জবাবে মি. হোসেন বলেন, 'বর্তমান সরকারের সময়কাল আছে মাত্র আট থেকে দশ মাস। অথচ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন পাঁচ বছরের জন্য। সরকার পরিবর্তন হলে ভবিষ্যৎ সরকারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারবেন এমন কাউকেই রাষ্ট্রপতি করা উচিত। সবার কাছে গ্রহণযোগ্য ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে নির্বাচিত করতে পারলে দেশকে সংকট থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে'।

তারা কোন নাম প্রস্তাব করবেন কি-না জানতে চাইলে তিনি বলেন, তারা কোন প্রস্তাব দেবেননা। তবে সরকার নিরপেক্ষ কাউকে রাষ্ট্রপতি করতে চাইলে আলোচনার ক্ষেত্রে বিরোধী দল সহযোগিতা করতে রাজী আছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

মি. রহমান বলেন, 'বিরোধী দলকে সংসদে গিয়ে এসব বিষয়ে তাদের প্রস্তাব তুলে ধরতে হবে। রাস্তায় থাকলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তারা তেমন অবদান রাখতে পারবেনা। সংসদে থাকলে তারা বলতে পারবেন কেমন রাষ্ট্রপতি তারা চান। তবে আওয়ামী লীগ আগের মতোই এ বিষয়ে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে'।

মাহী বি চৌধুরী বলেন, 'যে কোন সময়েই একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি করা গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রের অভিভাবক হিসেবে এমন কাউকে রাষ্ট্রপতি করা দরকার যার দরজা সবসময় সবার জন্য খোলা থাকবে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য। হতে পারে আজ যারা বিরোধী দলে তারা সরকারে আসবেন'।

ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন ভবিষ্যত সরকারের সংগে তাল মিলিয়ে কাজ করতে পারবেন এমন কোন গ্রহনযোগ্য ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিতেই রাষ্ট্রপতি মনোনীত করা উচিত।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'নিরপেক্ষ হতে হবে এমন কোন কথা নেই। তবে গ্রহণযোগ্য হতে হবে। রাজনৈতিক অঙ্গনের বাইরে থেকে কাউকে এ পদে আনলে সংকট বাড়তে পারে বলেও তিনি আশংকা প্রকাশ করেন। একজন গ্রহণযোগ্য রাজনীতিবিদকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগের ব্যবস্থা করা উচিত'।

সেলিমা আহমাদ বলেন, 'রাজনীতিবিদদের কাছে কে গ্রহণযোগ্য আর কে অগ্রহণযোগ্য সেটাও বড় প্রশ্ন। বিরোধী দলের এখন বড় সুযোগ সংসদে গিয়ে বিষয়টি আলোচনা করা। দায়িত্ব সবাইকে নিতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলো আলোচনা করে এ বিষয়ে একটি মতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া জরুরী'।

একজন দর্শক বলেন, 'দেশ যে সংকটে রয়েছে তাতে সরকার ও বিরোধী দল সহ সবাইকে একমত হয়ে গ্রহণযোগ্য কাউকে রাষ্ট্রপ্রধান করা উচিত'।

রাজনৈতিক কর্মসূচিতে পুলিশের গুলি চালনা

উম্মে বুশরা সুমনা জানতে চান হরতাল কিংবা অন্য যেকোন কর্মসূচি পালনের সময়ে, পুলিশ কি নিরস্ত্র মানুষকে গুলি করে হত্যা করতে পারে?

মাহী বি চৌধুরী রাষ্ট্রের অভিভাবক হিসেবে এমন কাউকে রাষ্ট্রপতি করা দরকার যার দরজা সবসময় সবার জন্য খোলা থাকবে।

সম্প্রতি বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসুচিতে সহিংসতার সময়ে পুলিশের বিরুদ্ধে গুলি করার বিভিন্ন অভিযোগের প্রেক্ষিতে এ বিষয়টি আলোচনায় উঠে আসে।

জবাবে মি. হোসেন, 'সরকার অসহিঞ্চু হয়ে পড়েছে। সহিষ্ণু থাকলে যেসব ঘটনা ঘটেছে এগুলোর শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভব ছিল। একটি গণতান্ত্রিক দেশে এ ধরনের গুলির ঘটনা চলতে পারেনা। এগুলো সরকারের নির্দেশেই হচ্ছে'।

মিস আহমাদ বলেন, 'অসহিষ্ণু কে হচ্ছেনা? যারা হরতাল ডাকছে, আন্দোলন করছে তারাও তো হচ্ছে। সব পক্ষই অসহিষ্ণু হওয়ার কারনেই এসব ঘটছে। গণতন্ত্র না থাকার কারনণই এগুলো হচ্ছে। আইনের শাসন তো আমরা দেখতে পাইনা। হরতাল যদি রাজনৈতিক অধিকার হয় সেটা সেই বর্ডার লাইনে রেখেই করতে হবে'।

মি. রহমান বলেন, 'হত্যা অবশ্যই নিন্দনীয়। হরতাল ও প্রতিবাদের অধিকার সবার আছে। কিন্তু সহিংসতার অধিকার কারো নেই। হরতাল বা প্রতিবাদ থেকে সহিংসতা দুর করা উচিত'।

একজন দর্শক বলেন, 'অনেক ক্ষেত্রে নিজের জীবন বাঁচাতেও পুলিশকে গুলি করতে হতে পারে, কারণ এবার হরতালে পুলিশকেও আক্রান্ত হতে দেখা গেছে'।

সেলিমা আহমাদ নেতৃত্বের জায়গাগুলোতে স্বচ্ছতা দরকার। আমাদের ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দকে রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি পরিহার করতে হবে।

আরেকজন দর্শক বলেন, আইন করে কেন হরতাল বন্ধ করা হচ্ছেনা ?

মি. চৌধুরী বলেন, 'কোন অবস্থাতেই হত্যা সমর্থনযোগ্য নয়। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস সমর্থন করা যায়না।'

হরতালে ক্ষয়ক্ষতির দায় কার ?

শামছুন্নাহার পপি জানতে চান হরতালের কারণে দেশে যে ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে বা জনগনের যে ভোগান্তি হচ্ছে, তার দায়দায়িত্ব কার ?

জবাবে সেলিমা আহমাদ বলেন, 'অবশ্যই রাজনৈতিক দলগুলোকেই এ দায়িত্ব নিতে হবে। নাগরিকদের জন্য রাজনীতিবিদদের যে দায়িত্ব নেয়া উচিত তা তারা নেননা। এটাও সত্যি আমরা ব্যবসায়ীরাও রাজনীতিবিদ হয়ে যাচ্ছি। দলের প্রতি আনুগত্য রেখে সেই দলের কথা বলে যাচ্ছি। তাই নেতৃত্বের জায়গাগুলোতে স্বচ্ছতা দরকার।'

একজন দর্শকের মত সরকার ও বিরোধী দল সহ সবাইকে একমত হয়ে গ্রহনযোগ্য কাউকে রাষ্ট্রপ্রধান করা উচিত।

তিনি ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দকে রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি পরিহারের আহ্বান জানান।

মি. চৌধুরী বলেন, 'রাজনীতিতে রাজনীতিকের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। রাজনীতি চলে যাচ্ছে ব্যবসায়ীদের হাতে। এটিও একটি বড় সমস্যা'।

একজন দর্শক বলেন, হরতালে ক্ষয়ক্ষতির জন্য সরকারকেই দায়িত্ব নিতে হবে।

তবে মি. রহমান বলেন, 'দায়িত্ব তার ক্ষতি যে করে। যে বাস পোড়ায়, খুন করে, যে মসজিদ মন্দিরে আগুন দেয়, দায়িত্ব তার।'

মি. হোসেন বলেন, 'তাদের শান্তিপূর্ণ জনসভায় বাধা দেয়া হচ্ছে। পুলিশ জনসভা তছনছ করলে হরতালের বিকল্প আর কি থাকে?'

Image caption বাংলাদেশ সংলাপে আগত দর্শকদের একাংশ

তিনি বলেন, 'ক্ষয়ক্ষতির দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে। বিরোধী দলের জনসভার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা না হলে হরতাল হতোনা। হরতালে দেশের অর্থনীতির ক্ষতি হচ্ছে এবং জীবনহানি ঘটতে পারে কিন্তু সরকার এতো বেপড়োয়া যে হরতালের বিকল্প বিরোধী দলের হাতে আর কিছু নেই।'

আপনাদের মন্তব্য:

বিবিসি বাংলাদেশ সংলাপে চলতি সপ্তাহে আলোচিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে আপনার কী মতামত?:

আমি রাষ্টঁপতি হিসাবে একজন হক্কানি আলেমে দ্বীনকে দেখতে চাই, যিনি সবজনীন শদ্বেয় হবেন। এবং খোদাভীরু হবেন। আমলদার হবেন। এবং নিরোপেক্ষ হবেন।

মাহফুজুর রহমান, ঢাকা

Best Bangla talk show ever. Thank you. However, we don't know the time Chanel-i broadcast it for Ottawa.we will like to watch it then whenever you are on the air. Feroze Anwar, Ottawa,Ontario,Canada

হরতালে সম্পদ নষ্ট হয়, এটা সবাই জানে। কিন্তু হরতালের জন্য দায়ি বাংলাদেশের সব সরকারই। এরা কেউ দেশের মঙ্গল চায়না। চায় ক্ষমতা।

MOHAMMED REZAUL KARIM, ABHA

ইদানিং বিবিসি সংলাপে আলোচক বা প্যানেলিস্ট নির্বাচনটা ভালো হচ্ছে না। যাদেরকে আনা হচ্ছে তারা অনেকেই সম্প্রতিক সময়ের ঘটনা বাদ দিয়ে অতীত ইতিহাস নিয়ে কথা বলতে শুরু করেন। আর অনেক ক্ষেত্রে বিবিসি সংলাপ সংলাপ থাকে না। এটা হয়ে যায় বিতর্ক। সংলাপে হয়তো একটা সমাধাণের পথ আসে। কিন্তু বিবিসি সংলাপে দেখা যায় পরস্পরের উপর দোষারোপ বেশি হয়। তাই বিজ্ঞ আলোচক হলে সংলাপ সুন্দর হতো।

Rana Hanif, Dhaka