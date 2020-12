যানবাহনের থার্ড পার্টি ইনস্যুরেন্স বাতিল, দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণের কী হবে?

কী বলা হয়েছে আইডিআরএ প্রজ্ঞাপনে?

আইডিআরএ'র প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, Motor Vehicles ordinace, 1983 ) Ordinace No. LV of 1983) (Third Oarty Insurance বা Act Liability) বাধ্যতামূলক ছিল। উক্ত Ordinace রহিতক্রমে সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৪৭ নং আইন) প্রতিস্থাপিত হয়।