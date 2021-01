বাগদাদের একটি পুরোনো কাপড়ের মার্কেটে জোড়া বোমা হামলার পরবর্তী দৃশ্য।

A double suicide bombing in Baghdad has killed at least 20 people and wounded dozens more.

The attack at a busy second-hand clothes market in Tayaran Square is the worst the Iraqi capital has seen in several years.