চীনের স্বর্ণখনি থেকে প্রথম শ্রমিককে তুলে আনার মুহূর্ত

Rescuers in China have freed the first of a group of miners who have been trapped 600m underground for two weeks, state media report.

An explosion closed the entrance tunnel to the Hushan gold mine in Shandong province on 10 January.