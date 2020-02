ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Getty Images Image caption ကိုရီးယားစကားပြော ရုပ်ရှင် Parasite အကောင်းဆုံး ဇာတ်ကား အော်စကာ ဆွတ်ခူး

ဒီနှစ် အော်စကာဆု ရုပ်ရှင်ဆုပေးပွဲမှာ နိုင်ငံခြားဘာသာစကားပြောရုပ်ရှင် တစ်ခု အနေနဲ့ သမိုင်းတစ်လျှောက် အော်စကာဆုလေးခု စံချိန်တင် ရရှိခဲ့တဲ့ တောင်ကိုးရီးယားရုပ်ရှင် ပါရာဆိုက်(Parasites) ကို အော်စကာဆုပေးခဲ့တဲ့အပေါ် အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်က ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။

တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ ဆင်းရဲချမ်းသာကွာဟမှုကို ရိုက်ပြထားတဲ့အဲဒီ ပါရာဆိုက်ရုပ်ရှင်ကားဟာ အကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာဆု၊ အကောင်းဆုံး ဇာတ်ကားဆု၊ ဇာတ်ညွှန်းဆုနဲ့ နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်ဆု စတဲ့ ဆုလေးဆု ရရှိခဲ့တာပါ။

အဲဒီဇာတ်ကား အော်စကာရသွားတဲ့အပေါ်အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်က ၂၀၂၀ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲစည်းရုံရေးခရီးစဉ်တစ်ခုအဖြစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်က လိုရာဒိုပြည်နယ်တွင်း လူထုတွေ့ဆုံပွဲမှာ ဝေဖန်ပြောကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

"စကားမစပ် ဒီနှစ် အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲ ဘယ်လောက်ဆိုးလဲ သိကြလား၊ ဆုရသွားတဲ့ရုပ်ရှင်က တောင်ကိုရီးယားကတဲ့။ ဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲ။ ကျုပ်တို့မှာတောင်ကိုရီးယားနဲ့ ကုန်သွယ်ရေးပြဿနာဖြစ်နေတာနဲ့တင်လုံလောက်နေပါပြီ။ အဲဒီရုပ်ရှင်က အကောင်းဆုံးတဲ့။ ဟုတ်လား။ ကျွန်တော်တော့ မသိပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့မှာ Gone with the Wild တို့လို Sunset Boulevard တို့လို ရုပ်ရှင်ကားကောင်း တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အဲဒါကို အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်က တောင်ကိုရီးယားကတဲ့။ အဲဒါက အကောင်းဆုံရုပ်ရှင်လို့တော့ ကျွန်တော်မထင်ဘူး။ ဒါမျိုး ဆိုးဆိုးရွားရွားအရင်က မဖြစ်ခဲ့ဖူးဘူး" လို့ ထရမ့်က ပြောသွားခဲ့တာပါ။

Image caption မြေအောက်တစ်ပိုင်း အခန်းကျဉ်းလေးထဲမှာနေရတဲ့ အဓိကဇာတ်ကောင်မိသားစုတစ်စု

သမ္မတထရမ့်ရဲ့ ပြောကြားချက်အပေါ် ပါရာဆိုက်ရုပ်ရှင်ဖြန့်ဝေသူ နီယွန်ကုမ္ပဏီဘက်ကတော့ နားလည်နိုင်ပါတယ်လို့ တွစ်တာမှာ တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။

ပါရာဆိုက်ရုပ်ရှင်ဟာ အော်စကာဆုပေးပွဲသမိုင်းမှာ အင်္ဂလိပ်စကားပြောမဟုတ်တဲ့ တခြားဘာသာစကားနဲ့ ရိုက်ကူးထားတဲ့အထဲက အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားဆု ပထမဆုံးရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Reuters Image caption ပါရာဆိုက်ရုပ်ရှင်ဖန်းတီးသူဒါရိုက်တာ ဘွန်ဂျွန်ဟို

ကပ်ပါးကောင်များဆိုတဲ့ အဲဒီ ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဟာ ဒီနှစ်အော်စကာဇာတ်ကားဆုစာရင်းဝင်တဲ့ ကမ္ဘာကျော်ဟောလိဝုဒ်ဇာတ်ကားတွေဖြစ်တဲ့ Ford v Ferrari ၊ The Irishman ၊ Jojo Rabbit ၊ Joker ၊ Little Women ၊ Marriage Story ၊ 1917 ၊ Once Upon A Time in Hollywood တို့ကိုကျော်ဖြတ်ပြီး ခုလို အော်စကာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။