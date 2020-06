လူမှုရေးစွမ်းဆောင်ရှင် ပရီးမီးယားလိဂ် ဘောလုံးသမားတွေ

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Getty Images

မားကပ်စ် ရက်ရှ်ဖို့ဒ်ဟာ အင်္ဂလန်က ကလေးငယ်ပေါင်း ၁.၃ သန်း ဒီနှစ်နွေရာသီမှာ နေ့လယ်စာ အခမဲ့ရနိုင်အောင်အတွက် လှုံ့ဆော်တဲ့ကမ်ပိန်းလှုပ်ရှားမှုကို အင်္ဂါနေ့က အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။

မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်ဒ် ကလပ်က ဘောလုံးကစားသမားဟာ မကြာသေးခင်တုန်းကလည်း ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း အစားအစာလိုအပ်နေတဲ့ ကလေးတွေကို ကူညီနိုင်ရေးအတွက် စတာလင်ပေါင် သန်း ၂၀ အလှူငွေရရှိအောင် ကောက်ခံပေးခဲ့ပါတယ်။

သူ့ရဲ့ အခုအောင်မြင်မှုကို လူအများက ချီးကျူးခဲ့ကြပြီး ဘောလုံးသမားတွေဟာ လစာတွေ အများကြီးရနေတဲ့ တကိုယ်ကောင်းသမားတွေလို့ မြင်ကြတဲ့အမြင်တွေကို ပြောင်းလဲလိုက်စေပါတယ်။

အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ် ရက်ရှ်ဖို့ဒ် တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး၊ ပရီးမီးယားလိဂ်ဘောလုံးသမားတွေထဲ လူမှုရေးစွမ်းဆောင်ရှင်တွေ အများသားပါ။

ထရွိုင် ဒီနီ

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် PA Media Image caption ထရွိုင် ဒီနီ တယောက် ထောင်ကျဖူးတဲ့အဖြစ်က သူ့ဘဝကို အပြောင်းအလဲဖြစ်သွားစေပါတယ်

ဝပ်ဖို့ဒ် အသင်းပရိသတ်တွေအတွက် ထရွိုင် ဒီနီဟာ အကျော်ဇေယျ တိုက်စစ်မှူးပါ၊ သူဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅နှစ်က သူတို့အသင်းကို ချန်ပီယံရှစ်တန်းကနေ ပရီးမီးယားလိဂ်တန်းကို ရောက်အောင် ကူညီခဲ့တဲ့သူပါ၊ နောက်ပြီး ဒီဂိုးသွင်း အကျော်အမော်ဟာ ဘဝသစ်ကို ပြောင်းလဲလာခဲ့တဲ့သူပါ။

သူကအခု အသက် ၃၁ နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၂ တုန်းက ထောင်ထဲရောက်ခဲ့တဲ့ သူဟာ သူ့ဇနီး စတေဆီနဲ့ အတူ လူမှုရေးအသင်းတခုကို သူတို့မောင်နှံနာမည်တွေနဲ့ ထူထောင်ထားပါတယ်။

စာသင်ယူနိုင်ရေး အခက်အခဲကြုံ မသန်စွမ်းဖြစ်နေတဲ့ ကလေးငယ်တွေအတွက် ရန်ပုံငွေရအောင် အဲဒီ ပရဟိတအဖွဲ့ကို သူတို့ထူထောင်ခဲ့ကြတာပါ။ ဝပ်ဖို့ဒ်မြို့က ဒီနီရဲ့ အိမ်နားက အဲဒီလိုကလေးတွေအတွက်ဖွင့်ထားတဲ့ အထူးစာသင်ကျောင်းအတွက် သူတို့ အဖွဲ့ကနေ အားကစား စင်တာတခုတည်ဆောက်နိုင်အောင် အလှူငွေတွေရှာပေးနေပါတယ်။

ရာဟင်းမ် စတားလင်း

မန်ချက်စတာစီးတီးအတွက်၊ အင်္ဂလန်အသင်းအတွက် စတားလင်းက တန်ဖိုးရှိတာတင်မဟုတ်ပါဘူး၊ တခြားနေရာမှာလည်း သူစွမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်။

ယူကေက လူမျိုးခွဲခြားရေးဝါဒ အကြောင်းကိုပြောဖို့ ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်က Newsnight နဲ့ အင်တာဗျူး ကတဆင့် သူပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဗြိတိန်တလွှားမှာ ဆန္ဒပြနေကြတဲ့ လူမည်းတွေရဲ့ အသက်ဟာ အရေးကြီးတယ် (Black Lives Matter) လှုပ်ရှားမှုတွေကို သူချီးကျူးခဲ့ပါတယ်။

လန်ဒန် ဝမ်ဘလေအရပ်မှာ မွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့ပြီး အခု အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ စတားလင်းဟာ အလှူအတန်းရက်ရောသူတယောက်အဖြစ်လည်း နာမည်ကျော်သူပါ၊ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ဝမ်ဘလေ ဘောလုံးကွင်းကြီးထဲ မန်စီးတီးနဲ့ ဘရိုက်တန်အသင်းတို့ အက်ဖ်အေ ဆီမီးဖိုင်နယ်ပွဲကန်တဲ့ပွဲ မှာ သူငယ်ငယ်က စာသင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းက ကျောင်းသူကျောင်းသား ၅၀၀ အတွက် ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်တွေ သူဝယ်ပေးခဲ့ပါတယ်။

၂၀၁၇ မှာ လန်ဒန်က ဂရန်းဖေးလ် အထပ်မြင့်တိုက်ကြီးမီးလောင်တော့ ဒုက္ခနဲ့ကြုံခဲ့ရသူတွေ အတွက် (ပမာဏကို ထုတ်ဖော်မပြောပေမယ့်) အတော်များတဲ့ငွေပမာဏကို သူလှူခဲ့ပါတယ်။

မို ဆာလား

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Reuters Image caption လစ်ဗာပူး ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလားရရင်တော့ မို ရဲ့ မျက်နှာမှာ သူ့ရဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ အပြုံးပြန်ပေါ်လာမှာပါ

Golden Boot ရွှေဖိနပ်၊ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား၊ (အားလုံးအဆင်ချောရင် မကြာခင်ရမယ့်) ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားတွေ နဲ့ တွဲမြင်ရတဲ့ မို ဆာလား တယောက်ဟာလည်း သူ့ရက်ရောမှုတွေနဲ့ နာမည်ကျော်သူပါ။

သူ့ ပရိဟိတ ဖောင်ဒေးရှင်းက အီဂျစ်က သူ့ဇာတိရွာ Basyoun က မိသားစု ၄၅၀ ကို လစဉ် ထောက်ပံ့ကြေးတွေ ပေးနေပါတယ်။

အဲဒီက လူငယ်ဘောလုံးသမားတွေကို ကူညီနိုင်ဖို့အတွက်လည်း သူလှူပါတယ်။

လေ့ကျင့်ကွင်းကနေ ကားမောင်းထွက်ပြန်လာတဲ့ မို ဆာလားကို မြင်ချင်ဇောနဲ့ အပြေးထွက်လာခဲ့လို့ လမ်းက ဓာတ်တိုင်နဲ့ တိုက်မိလို့ ခိုက်မိသွားတဲ့ ၁၁ နှစ်အရွယ် လစ်ဗာပူး ဖန်လေး လူဝစ် ဖောင်လာ (Louis Fowler) လေးဆီကို မိုဆာလား ပြန်သွားအားပေးတဲ့အဖြစ်ကို ဘယ်သူမှ မေ့နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူဝစ်ဆီကို မိုက ကားပြန်လှည့်မောင်းလာပြီး ကူခဲ့သလို ဓာတ်တိုင်နဲ့ တိုက်မိလို့ ရတဲ့ဒဏ်ရာကြောင့် နှာခေါင်းသွေးထွက်နေတဲ့ ကလေးနဲ့လည်း ဓာတ်ပုံလည်း အတူရိုက်ခဲ့ပါတယ်၊

ဟွမ် မာတာ

မန်ယူအသင်းက ဟွမ် မာတာက သူ့အိတ်ထဲကပဲ စိုက်ကူတာမဟုတ်ပါဘူး၊ တခြားထိပ်တန်း ဘောလုံးသမားတွေ သူ့တို့အိတ်ထဲလက်နှိုက်ပြီး အလှူငွေထည့်အောင်ပါ တိုက်တွန်းတာပါ။

စပိန် အလယ်တန်းကစားသမားဟာ ၂၀၁၇ မှာ Common Goal ဆိုတာကို တည်ထောင်ပြီး ဘောလုံးသမားတွေ၊ မန်နေဂျာတွေ သူတို့ လစဉ် သူတို့ဝင်ငွေထဲက ၁ ရာခိုင်နှုန်းကို လှူပြီး ကမ္ဘာတလွှားမှာရှိတဲ့ ဘောလုံးရန်ပုံငွေအဖွဲ့အစည်းတွေကို ကူညီရေး လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။

သူအစပြုတဲ့ အစီအစဉ်မှာ အခုဆိုရင် အဖွဲ့ဝင် ၄၇၀ ရှိလာပြီး၊ လစ်ဗာပူး ဘော့စ် ယာဂန် ကလော့ဂ် နဲ့ Ballon D'Or ဆုရှင် မီဂန် ရက်ပီနိုးတို့လည်း ပါဝင်ပါတယ်။

မာဆွတ် အိုဇေးလ်

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Getty Images Image caption အိုဇေးလ်က မင်္ဂလာဆောင်လက်ဖွဲ့ပေးတာတွေ သိပ်မကြိုက်သူပါ

သူ့ဖန်တွေက ဒီရာသီမှာ သူကစားပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ ဝေဖန်တာတွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပေမယ့် လော့ခ်ဒေါင်း အချိန်တွေအတွင်း ဘောလုံးပွဲတွေ နားထားတဲ့ အချိန်မှာတောင် မာဆွတ် အိုဇေးလ်က အလှူတွေနဲ့ အလုပ်များရင်း မအားလပ်ခဲ့ပါဘူး။

ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အကျပ်အတည်းကိုကျော်လွှားနေရတဲ့ တူရကီက မွတ်ဆလင်တွေအတွက် ပေါင် ၈၀, ၀၀၀ သူလှူ ခဲ့ပါတယ်။

တူရကီနွယ်ဖွား ဂျာမနီအသင်းလက်ရွေးစင်ရဲ့ ငွေတွေဟာ အစားအစာလိုအပ်တဲ့ လူပေါင်း ၁၆, ၀၀၀ အတွက် အကူအညီပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။

မနှစ်နွေတုန်းက သူလက်ထပ်ခဲ့ပြီး သူကိုပေးတဲ့လက်ဖွဲ့တွေကို လက်မခံခဲ့တဲ့အပြင် ကလေးသူငယ်ပေါင်း ၁, ၀၀၀ ရဲ့ ဘဝတွေကို အပြောင်းအလဲဖြစ်သွားစေမယ့် ခွဲစိတ်ကုသမှုတွေလုပ်ဖို့ သူကူညီခဲ့ပါတယ်။

ဝဲလ်ဖရက် ဇာဟာ

ခရစ်တဲလ် ပဲလေ့စ်က ဝဲလ်ဖရက် ဇာဟာဟာ သူ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဘောလုံးသမားဘဝ စဖြစ်ကတည်းက သူ့ဇာတိ အိုင်ဗရီကို့စ် နိုင်ငံကို ပြန်လှူခဲ့ပါတယ်။

အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ် ဇာဟာ ဟာ လစဉ် သူ့လစာရဲ့ ၁၀% ကို ပရဟိတအဖွဲ့တွေကို ပေးပြီး သူ့နိုင်ငံက အကူအညီလိုသူတွေကို လှူနေတာပါ။

ဒီအတွက်ကြောင့် မနှစ်က အာဖရိကရဲ့ ပရဟိတဆိုင်ရာ ကြိုးပမ်းမှုအကောင်းဆုံးဆု (the Best of Africa Award for Philanthropic Endeavour) ကို သူချီးမြှင့်ခံခဲ့ရပါတယ်။

ရှေ့တန်းတိုက်စစ်မှူးဟာ သူ့ အစ်မ ကယ်ရင်း ထူထောင်ထားတဲ့ မိဘမဲ့ဂေဟာကိုလည်း လှူသလို ကိုဗစ် - ၁၉ ကမ္ဘာ့ကပ် အကျပ်အတည်းကာလအတွင်းမှာ မဖြစ်မနေ အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ ရှေ့တန်းကအလုပ်သမားတွေအတွက် နေစရာတွေကို အကူအညီပေးခဲ့ပါတယ်။

ဟယ်ရီ ကိန်း

တော်တန်ဟမ် အသင်း ခေါင်းဆောင် ဟယ်ရီ ကိန်းဟာ သူ့ ငယ်ဘဝကို မမေ့တဲ့ တိုက်စစ်မှူးတွေထဲက တယောက်ပါ။

လိခ် တူး က Leyton Orient အသင်းအတွက် နောက်ရာသီ ဘောလုံးအားကစားအင်္ကျီအတွက် ကြော်ငြာစပွန်ဆာရှာပေးမယ်လို့ အရင်လတုန်းက အာမခံခဲ့သလို၊ အဲဒီ အင်္ကျီတွေပေါ်မှာ ရိုက်နှိပ်မယ့် ပရဟိတအဖွဲ့ ၃ ဖွဲ့ ကိုလည်း ရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။

အသက် ၂၆ နှစ်အရွယ် အင်္ဂလန် အသင်းခေါင်းဆောင်ဟာ သူ့ ဇာတိကဘောလုံးကလပ်အတွက် သူတတ်နိုင်သမျှ ပြန်ပေးဆပ်ချင်တယ်လို့ ဘီဘီစီကို ပြောသလို ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ကို ရှေ့တန်းက တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ NHS ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုလည်း ကျေးဇူးစကား ပါးပါတယ်။

Leyton Orient အသင်းဟာ သူတို့ အားကစား အင်္ကျီရောင်းရငွေရဲ့ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကို သက်ဆိုင်ရာ ပရဟိတအဖွဲ့တွေကို ကူညီပေးသွားမှာပါ။