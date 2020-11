ပါရီရောက် အမ်မလီ - ဇာတ်လမ်းမှာ အဖြစ်မှန် ဘယ်လောက်ပါသလဲ

Emily in Paris ဇာတ်လမ်းက အဓိက ဇာတ်ဆောင် လီလီကောလင်းစ်

ပါရီရောက် အမ်မလီ Emily in Paris မြူးကြွ ပျော်ရွှင်စရာဇာတ်လမ်းတွဲကို နက်ဖလစ် Netflix မှာ ကြည့်ဖူးပြီးတဲ့သူတွေ ရှိသလို မကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေလည်း ရှိမှာပါ။

ဝေဖန်သူတွေရဲ့ အမြင်

ဇာတ်လမ်းတွဲ ဖန်တီးသူ ဒယ်ရင်စတားဟာ Sex and the City ဇာတ်လမ်းတွဲကိုလည်း ရိုက်ကူး တင်ဆက်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူက ဟောလိဝုဒ် သတင်းထောက် စာစောင် ကို ပြောခဲ့ရာမှာတော့ သူဟာ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာ ပုံစံ နဲ့ Emily in Paris ကို တင်ပြချင်တာဖြစ်ပြီး ပါရီ သို့ ပေးတဲ့ ရည်းစားစာ အနေနဲ့ ရည်ရွယ်ဖန်တီးခဲ့တယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။