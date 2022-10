ကလေး ၉၉ ယောက် သေဆုံးခဲ့ရတဲ့နောက် အင်ဒိုနီးရှားမှာ သောက်ဆေးရည်တွေ အားလုံးပိတ်

ဂမ်ဘီယာက ကလေး အယောက် ၇၀ နီးပါး သေဆုံးမှုဟာ ချောင်းဆိုးပျောက် ဆေးရည် ၄ မျိုး နဲ့ ဆက်စပ်တယ် ဆိုတာကို နိုင်ငံတွေ အားလုံး သတိထားကြဖို့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (World Health Organization - WHO) အနေနဲ့ ဒီလ အစောပိုင်းတုန်းက ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။

အိန္ဒိယ ဆေးဝါးကုမ္ပဏီ တခုက ထုတ်လုပ်တဲ့ ဒီချောင်းဆိုး ပျောက်ဆေးရည် ၄ မျိုးထဲမှာ ဒိုင်အက်သလင်း ဂလိုင်ကေါ နဲ့ အက်သလင်း ဂလိုင်ကေါ (diethylene glycol and ethylene glycol) တွေ “လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရာ မရှိတဲ့ ပမာဏ အထိ” ပါဝင်နေတယ်လို့ WHO က တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီချောင်းဆိုးပျောက် ဆေးရည်တွေဟာ “ကျောက်ကပ်ကို ထိခိုက်တာတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတယ်” လို့လည်း WHO က ပြောပါ တယ်။