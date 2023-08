ဘာဘီရုပ်ရှင် - ကမ္ဘာတဝန်းရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာ ဝင်ငွေ သန်းတစ်ထောင်ကျော်လာ

Warner Bros ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးက ''ဘာလီယံ'' လို့တောင်သုံးနှုန်းထားတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်အောင်မြင်မှုဟာ တကယ်တော့ ထူးထူးခြားခြားစွမ်းဆောင်နိုင်မှု မဟုတ်ပြန်ပါဘူး။ ကပ်ဘေးကာလအလွန်ကတည်းကဆိုရင် အခုနှစ်အစောပိုင်းတုန်းက ဖြန့်ချိခဲ့တဲ့ The Super Mario Brothers Movie ၊ Spider-Man: No Way Home၊ Top Gun: Maverick၊ Jurassic World Dominion၊ the Avatar နောက်ဆက်တွဲရုပ်ရှင်ကား စတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေဟာလည်း ဝင်ငွေ ဒေါ်လာသန်းတစ်ထောင်ကျော်တဲ့ကားတွေဖြစ်ပါတယ်။