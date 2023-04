ဧပြီလ ၁၆ရက် ထိပ်တန်းသတင်းများ -TIME မဂ္ဂဇင်းရဲ့ "The 100 Most Influential People of 2023" မှာ အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ကို ထည့်သွင်း ဖော်ပြ

တာလီဘန်တွေအုပ်ချုပ်တဲ့ အာဖဂန်ထက်ဆိုးဝါးတယ်လို့ ဖော်ပြ

TIME မဂ္ဂဇင်းရဲ့ "The 100 Most Influential People of 2023" လွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံး လူပုဂ္ဂိုလ်များအယောက် ၁၀၀ စာရင်းမှာ စစ်အာဏာသိမ်းခေါင်း ဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုလည်း အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်၊ ဂျပန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်တို့နဲ့ အတူ ခေါင်းဆောင်သူတွေရဲ့ စာရင်းအောက်မှာထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့တာပါ။

အခြားခေါင်းဆောင်တွေကတော့ နိုင်ငံအတွက် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကြောင့် အခုလို ထည့်သွင်းဖော်ပြခံရတာကို TIME မဂ္ဂဇင်းရဲ့ ညွှန်းဆိုရေးသားမှုတွေအရသိရပါတယ်။

ဒါပေမယ့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ကိုတော့ အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းက ကျေးရွာတွေကို အမြှောက်တွေနဲ့ ပစ်ခတ်တာ၊ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် အကြမ်းဖက်ခံခဲ့ရပြီး သောင်းနဲ့ ချီတဲ့လူတွေ သေဆုံးကာ နိုင်ငံသားတစ်သန်းကျော် အိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ ရတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ ဖော်ပြပါတယ်။

အဲဒီဖြစ်စဥ်တွေမရှိခဲ့သေးတဲ့ အာဏာမသိမ်းမီကပင် ကုလသမဂ္ဂက ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကို “လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်” နဲ့ ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်များကို အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခဲ့ တယ်လို့ စွပ်စွဲထားတာကိုလည်း TIME မဂ္ဂဇင်းက ဖော်ပြပါတယ်။

ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ အာဏာသိမ်းမှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကို အပယ်ခံနိုင်ငံအဖြစ် ပြန်လည် ရောက်ရှိစေတယ်လို့လည်း TIME မဂ္ဂဇင်းက ရေးသားပါတယ်။ အဲဒါအပြင် ကမ္ဘာ့ဒုတိယ အာဏာရှင်စနစ် အဖြစ် ဘောနိုမစ်ထောက်လှမ်းရေးယူနစ်ရဲ့ ၂၀၂၂ခုနှစ် ဒီမိုကရေစီအညွှန်းကိန်းမှာလည်း ဖော်ပြထား ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

အာဏာသိမ်းမှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံဟာ တာလီဘန်တွေ အုပ်ချုပ်တဲ့ အာဖဂန်နစ္စတန်ထက်ကို အဆင့်ပိုဆိုး နေပါတယ်လို့လည်း TIME မဂ္ဂဇင်းကဖော်ပြပါတယ်။

ဧပြီလ ၁၁ ရက်နေ့ကပင်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း ပဇီကြီးကျေးရွာကို လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့် သေဆုံးသူ ၁၇၀ ကျော်အထိရှိခဲ့ပါသေးတယ်။

စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ PDF စခန်းဖွင့်ပွဲကိုပစ်ခတ်တာလို့ဆိုထားပေမယ့် သေဆုံးသူတွေရဲ့ မိသားစုဝင် တွေကတော့ သေဆုံးသူတွေဟာအရပ်သားအများဆုံးပါဝင်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။

၂၀၂၁ခုနှစ် အာဏာသိမ်းပြီးကစလို့ ၂၀၂၃ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၂ရက်အထိ စစ်ကောင်စီက စစ်အာဏာသိမ်းမှု ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ စုစုပေါင်း ၂၁၃၄၈ ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီထဲက ၁၇၄၆၀ ဟာ ဆက်လက် ဖမ်းဆီးခံထားရပြီး၊ ၅၅၈၆ ဦးကတော့ ထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်ခံထားရတယ်လို့ နိုင်ငံရေးအကျဥ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းရဲ့ စာရင်းတွေအရသိရပါတယ်။ ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက် ပြန်လည်လွတ်မြောက် လာသူကတော့ ၃၈၆၆ ဦးရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။

ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေထဲမှာမှ သေဒဏ်ချမှတ်ခံထားရသူ ၁၀၉ ဦးအထိရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါအပြင် မျက်ကွယ်သေဒဏ်အဖြစ်ချခံထားရသူ ၄၂ ဦးလည်းရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် သေဒဏ်ချခံရသူ စုစုပေါင်းဟာ ၁၅၁ ဦးအထိရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။

TIME မဂ္ဂဇင်းကြီးရဲ့ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံး ခေါင်းဆောင် အယောက် ၁၀၀ စာရင်းထဲမှာ အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းက ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်နဲ့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွေမှာ ဖော်ပြခံခဲ့ရဖူးပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတော့ ဒီမိုကရေစီအရေးတိုက်ပွဲဝင်ရာမှာ စွမ်းစွမ်းတမံ လုပ်ဆောင်ခဲ့သူ ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ရှုမြင်ဖော်ပြခဲ့တာမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။