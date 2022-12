အလင်္ကာပုလဲပန်း - တိုးတိုးပြဿနာအဖြေရှာခြင်း

ဒါပေမဲ့ တိုးပွားနဲ့ တိုးတိတ်မှာ ‘တိုး’ ဟာဆန့်ကျင်သကဲ့သို့ အဓိပ္ပာယ်မျိုးဆောင်တာကတော့ ‘တိုး’ ရဲ့ မူလ သဘောနဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။ တို့ဟာထိတွေ့တဲ့အနက်ဖြစ်တယ်။ တိုးဟာပို၍ထိတွေ့တဲ့အနက်ဖြစ်တယ်။ တိုးတလုံးတည်းဟာ increase ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ decrease ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အဓိပ္ပာယ်နီးစပ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ ဥပမာပေးရရင် more ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ more numbers ဆိုရင် တိုးပွား ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်မျိုး ဖြစ်သွားပါတယ်။ more quiet (quieter) ဆိုပိုပြီးတိုးသွားတယ်။ တိတ်ဆိတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ထွက်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက တိုးပွားဆိုတာဟာ ပွားထက်ပိုအားကြီးပါတယ်။ ပိုပြီးပွားသွားတယ်လို့ပြောတာ။ တိုးတိတ်ဆိုတာဟာလည်း ရိုးရိုးတိတ်တာထက်ပိုအားကြီးပါတယ်။ ပိုပြီးတိတ်သွားတယ်လို့ပြောတာ။ တိုးကိုယ်တိုင်က များခြင်း၊ နည်းခြင်း အဓိပ္ပာယ်မထွက်ပါဘူး။ ပွားကြောင့်များခြင်းအနက်ထွက်သွားပြီး ဆိတ်ကြောင့်အသံမဆူညံခြင်း အဓိပ္ပာယ်ထွက်တာဖြစ်ပါတယ်။