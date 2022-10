အီရန် ဆန္ဒပြပွဲထဲ အကြီးအမားပေးဆပ်ရင်း ပါဝင်နေတဲ့ ဂျန်ဇီးတွေ

ဗီဒီယိုတခုထဲမှာ ဆရီနာက ငါ့ကို ဘုရားကျောင်းဆီ ခေါ်သွားလိုက်ပါ လို့ (Take Me to Church) အမည်ရတဲ့ ဟိုဇီယာရဲ့ သီချင်းကို ဆိုနေပါတယ်။ အဲဒီသီချင်းက အိုင်ယာလန်မှာ ကက်သလစ် ကျောင်းတော်တွေရဲ့ လွှမ်းမိုးဖိအားပေးမှုတွေကို စိတ်ပျက်နေတဲ့ သီချင်း ရေးသူက သီကုံးစပ်ဆိုထားတာဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာအနှံ့မှာ လွတ်လပ်ရေး သီချင်း အဖြစ် ရှိနေတာပါ။