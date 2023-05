ချားလစ်ဘုရင် နန်းတက်ပွဲအကြောင်း သိသမျှ

နန်းတက်ပွဲဆိုတာ ဘာလဲ

ဘုရင်သစ်တပါး နန်းတက်တဲ့ အခါ ဘာသာဓလေ့ ထုံးစံအရ အရေးကြီးတဲ့ ရာဇဘိသိက်ခံတဲ့ အခမ်းအနားကို ကျင်းပလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဘုရင့်ဦးခေါင်းမှာ ဧကရာဇ်သရဖူကို ဆောင်းပေးပြီး မင်းမြှောက်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရင်သစ်ကို Church of England ရဲ့ ဥသျှောင်အဖြစ်ပါ တင်မြှောက်တာ ဖြစ်ပြီး ရာထူးနဲ့ အာဏာတွေကို တရားဝင် အခမ်းအနားနဲ့ အပ်နှင်းကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘုရင်သစ်တက်တိုင်းမှာ ရာဇဘိသိက်ခံစေကာ သရဖူဆောင်းပြီး မင်းမြှောက်ဖို့တော့ မလိုပါဘူး။

အများပြည်သူ အားလပ်ရက် သတ်မှတ်ပေးထားမလား

ဘာကင်ဟမ် နန်းတော်က အဲဒီ သီတင်းပတ်ကုန်ပိုင်း မေလ ၇ ရက် တနင်္ဂနွေ့နေ့ မှာ ဝင်ဆာရဲတိုက်ကြီးမှာ Katy Perry၊ Take That အဖွဲ့နဲ့ Lionel Richie တို့လို အဆိုတော်တွေပါဝင်မယ့် ဖျော်ဖြေပွဲ ကျင်းပမယ့် အစီအစဉ်တွေ အပါအဝင် အခမ်းအနားမျိုးစုံ ကျင်းပဖို့ ကြေညာထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။

ပြည်သူလူထုကိုလည်း လမ်းပေါ် ပါတီပွဲတွေလို ပျော်ပွဲ ရွှင်ပွဲတွေ ကျင်းပဖို့ ပန်ကြားထားသလို သူတို့ ဒေသအလိုက် the Big Help Out လို့ ခေါ်ကြတဲ့ လူမှုအကျိုးပြု လုပ်ငန်းတွေမှာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ပါ ဖိတ်ကြားထားပါတယ်။