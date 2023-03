အာရှရဲ့ ပထမဆုံး အမျိုးသမီး အော်စကာဆုရှင် မီရှဲယို

ဓာတ်ပုံ ရင်းမြစ်, Getty Images ဓာတ်ပုံ ပုံစာ, အာရှက ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ မိန်းကလေး‌တွေကို အိပ်မက်ကြီးကြီး မက်ကြဖို့ မီရှဲယိုက အားပေး

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မြို့ ဒေါ်လ်ဘီဇာတ်ရုံကြီးမှာ ကျင်းပတဲ့ ၉၅ကြိမ်မြောက် အော်စကာဆုပေးပွဲကို အော်စကာဆု ၇ ဆု ဆွတ်ခူးသွားတဲ့ Everything Everywhere All at Once ဇာတ်ကားက အားလုံးကို လွှမ်းမိုးသွားခဲ့သလို၊အဲဒီ ဇာတ်ကားမှာ သရုပ်ဆောင်တဲ့ မီရှဲယို ကလည်း ပထမဆုံး အာရှ အမျိုးသမီး အော်စကာဆုရှင် အဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။

စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ဖန်တီးသရုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ တင်ဆက်ထားတဲ့ Everything Everywhere All at Onceရုပ် ရှင်ကနေ အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်၊ အကောင်းဆုံး ဒါရိုက်တာ၊မူရင်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းဆုအပါအဝင် အော်စကာဆု ၇ ဆုကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။

"ဒီ ညပွဲကို စောင့်ကြည့်နေတဲ့ ကောင်လေးတွေ ကောင်မလေးတွေကို ပြောချင်တာက ဒါက ဘာပဲလုပ်လုပ် ကိုယ့်မှာ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေတွေရှိတယ်ဆိုတာ အချက်ပြလိုက်တာပါ။ အမျိုးသမီးတွေကိုပြောချင်တာကတော့ ရှင်တို့ရဲ့ အကောင်းဆုံးအချိန်တွေ ကုန်လွန်သွားပြီလို့ ဘယ်သူက လာပြောပြော လက်သင့်မခံပါနဲ့” အော်စကာဆုကို လက်ခံရယူတဲ့အချိန်မှာ မီရှဲယိုက ပြောခဲ့ပါတယ်၊။

Everything Everywhere All at Once ရုပ်ရှင်မှာ မီရှဲယိုနဲ့ တွဲဖက် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ Ke Huy Quan နဲ့ Jamie Lee Curtis တို့လည်း ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်ဆုတွေ ရရှိခဲ့ပါတယ်။

အော်စကာဆုပေးပွဲ သမိုင်းမှာ အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဆု၊ အကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာဆုနဲ့ သရုပ်ဆောင်ဆုသုံးဆုကို တပြိုင်နက် ရခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင် အရင်က မရှိခဲ့ဖူးပါဘူး။

ဒီ ဇာတ်ကားထဲမှာ မီရှဲယိုက အဝတ်လျှော်ဆိုင်ပိုင်ရှင်၊ အခွန်ကိစ္စတွေကို အခက်တွေ့ နပန်းလုံး နေရသူ၊ ပြိုပျက်နေတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးမှာ ပိတ်မိနေပြီး၊ သမီးဖြစ်သူနဲ့တောင် အေးအေးဆေး‌ဆေး စကား မပြောနိုင်အောင် ဗျာများနေတဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်မတစ်ယောက်အဖြစ် ပီပီပြင်ပြင် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။

စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ ကြုံလာရတဲ့အချိန်တိုင်းမှာ ကိုယ်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာ သက်သေပြဖို့ လိုတယ်လို့ ပြောခဲ့သလို အိမ်ထောင်သည် အမေတွေကိုလည်း မီရှဲယိုက ဆုပေးပွဲမှာ ဂုဏ်ပြုစကားပြောခဲ့ပါ‌တယ်၊

“ဒါက အိပ်မက်တွေ တကယ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာ သက်သေပြလိုက်တာာပါ။ အမေတွေအားလုံးကို ဒီကနေ ဂုဏ်ပြုချင်ပါတယ်။ သူတို့က စူပါဟီးရိုးတွေပါ။ သူတို့မရှိရင် ကျွန်မတို့ဘယ်သူမှ ဒီနေရာမှာ ရောက်မလာနိုင်ပါဘူး” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။

၂၀၁၁ ခုနှစ်က ရုံတင်ပြသခဲ့တဲ့ The lady ရုပ်ရှင်မှာ (မြန်မာနိုင်ငံက ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင် လက်ရှိ စစ်ကောင်စီက ဖမ်းဆီးအကျဥ်းချထားတဲ့ ‌ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်အကြောင်း ရိုက်ကူးတဲ့ ဇာတ်ကား) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေရာကနေ မီရှဲယိုက ပါဝင်သရုပ် ဆောင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ ရင်းမြစ်, Reuters ဓာတ်ပုံ ပုံစာ, Everything Everywhere All At Once ဒါရိုက်တာ Daniel Scheinert (ဘယ်)၊ Daniel Kwan (ညာ) နဲ့ ထုတ်လုပ်သူ Jonathan Wang (အလယ်)

အသက် ၆၀ နှစ် အရွယ် မီရှဲယို ဒီနှစ် အော်စကာပြိုင်ပွဲမှာ ဆုရမယ်လို့ သူ့ရှေ့က နာမည်ပြေးနေတဲ့ နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင် ကိတ်ဘလန့်ချက်ကို ကျော်ပြီး အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီး သရုပ် ဆောင်ဆုကို ရခဲ့တာပါ။

လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုကျော်က Monster's Ball ရုပ်ရှင်ကနေ အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင်ဆုရခဲ့တဲ့ ဟယ်လီဘယ်ရီပြီးရင် အခြားအသားရောင်ရှိ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက် အနေနဲ့ ဒုတိယမြောက်ဆုကို မီရှဲယို ရရှိခဲ့တာပါ။

Everything Everywhere All at Once ကနေ အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆုရခဲ့တဲ့ Ke Huy Quanဟာ ၁၉၈၀ကျော်က ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ Indiana Jones နဲ့ The Goonies ရုပ်ရှင်တွေမှာ ကလေးသရုပ်ဆောင်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ပြီးနောက်ပိုင်း နှစ်တော်တော်ကြာ ရုပ်ရှင်လောက ကနေပျောက်ကွယ်နေပြီး၊ အခုဇာတ်ကားမှာ အော်စကာ ဆုရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ ရင်းမြစ်, Reuters ဓာတ်ပုံ ပုံစာ, ဖရေဇာက သူ့ကို အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ် ပြန်တင်ပေးခဲ့တဲ ဒါရိုက်တာ Darren Aronofsky ကျေးဇူးတင်စကားပြော

အကောင်းဆုံးအမျိုးသား သရုပ်ဆောင် အော်စကာဆုကို The Whale ဇာတ်ကားက အဓိက ဇာတ်ဆောင် အသက် ၅၄ နှစ် ဘရန်ဒန် ဖရေဇာရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာ သူက အဝလွန်ရောဂါရှိတဲ့ ပါမောက္ခ တစ်ယောက်၊ ဆယ်ကျော် သက်အရွယ်သမီးနဲ့ ဆက်ဆံရေး ပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ဇာတ်ကွက်တွေကို သရုပ်ဆောင်ထားတာပါ။

ဖရေဇာဟာ George of the Jungle နဲ့ The Mummy တို့လို ဇာတ်ကားတွေမှာ အဓိကနေရာက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ပြီးနောက်ပိုင်း၊ ဇာတ်ပို့နေရာတွေကပဲ သရုပ်ဆောင်ခဲ့ရပြီး ဒီရုပ်ရှင်က သူ့အတွက် အောင်မြင်မှုတွေ ပြန်ရလာတဲ့ ရုပ်ရှင်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။

ဖရေဇာကို ရုပ်ရှင်ထဲမှာ လူဝကြီးတစ်‌ယောက်ပုံစံနဲ့ ဆံပင်ပုံစံပြောင်းပေးခဲ့တဲ့ ဖန်တီးရှင်တွေကို အကောင်းဆုံး မိတ်ကပ်နဲ့ ဆံပင်ပုံစံဆု ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ ရင်းမြစ်, Reuters ဓာတ်ပုံ ပုံစာ, အိန္ဒိရုပ်ရှင် RRR က အကသမားတွေ မိန့်ခွန်းအကြာကြီးပြောတဲ့ ဆုရတဲ့သူတွေနောက်က ‌ပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ immel က အရွှန်းဖောက်

အခြားဆုရှင်များ

ဂျာမန်စကားပြော ပထမကမ္ဘာစစ်အဖြစ်အပျက် နောက်ခံ All Quiet on the Western Front ဇတ်ကားက Everything Everywhere All at Once ရုပ်ရှင်ပြီးရင် ဆုအများဆုံးရတဲ့ ရုပ်ရှင် ဖြစ်ပြီး၊ အကောင်းဆုံးနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ဆု အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု၊အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်တည်း ဖြတ်ဆု အပါဝင် ဆုလေးခုရရှိခဲ့ပါတယ်။

အကောင်းဆုံးမှတ်တမ်း ရုပ်ရှင်ဆုကို ရုရှားမှာ အကျဉ်းကျနေတဲ့ ရုရှားအတိုက်အခံနိုင်ငံရေးသမား Aleksei Navalny အကြောင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ Navalnyဇတ်ကားက ရရှိသွားပါတယ်။

ရှေ့နေ Aleksei Navalny ဟာ ရုရှားအတိုက်အခံခေါင်းဆောင်၊အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။

အော်စကာဆုပေးပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ နာဗယ်လ်နီရဲ့ ဇနီး ယူလီယာ နာဗယ်နာညာက Yulia "Alexei တနေ့ ရှင်ပြန်လွတ်မြောက်ပြီး ငါတို့တိုင်းပြည်လည်း လွတ်လပ်လာလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ထားပါတယ်။ဆက်ပြီး ကြံ့ကြံ့ခံ ရပ်တည်ထားပါ အချစ်ရေ” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။

၉၅ ကြိမ်မြောက် အော်စကာဆုပေးပွဲရဲ့အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင် မူရင်းတေးသီချင်းဆုကို နာမည်ကြီး Telugu ဘာသာစကား RRR အိန္ဒိယရုပ်ရှင်ထဲက Naatu Naatuသီချင်းက ရရှိသွားပါတယ်။

Naatu Naatu သီချင်းဟာ အော်စကာဆု ပထမဆုံးရတဲ့ အိန္ဒိယရုပ်ရှင်သီချင်းအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်သွားပါတယ်။

ဒီသီချင်းဟာ လေဒီဂါဂါ နဲ့ ရီဟားနားတို့လို ကမ္ဘာကျော်တွေကို ကျော်ပြီးဆုရခဲ့တာပါ။ သီချင်းရဲ့ အတက်အကျ နဲ့ ကကွက်ပုံစံကို အစောပိုင်းကတည်းက ကမ္ဘာတစ်ဝန်း က ပရိသတ်တွေကြား‌ ချီးကျူးမှုတွေ ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။

အကောင်းဆုံးမှတ်တမ်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတို အော်စကာဆုကို အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်း တမီလ်နာဒူး ဒေသက ဆင်ထိန်း နှစ်ယောက်အကြောင်း ရိုက်ကူးထားတဲ့ The Elephant Whisperers ရုပ်ရှင်က ရရှိသွားပါတယ်။

ဒီမှတ်တမ်းရုပ်ရှင် ဇတ်လမ်းက မိဘမဲ့ဆင်ကလေးတစ်ကောင်ကို ပြုစုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ ဌာနေတိုင်းရင်းသား ဘွမ်မန်နဲ့ဘူလီတို့ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦး အကြောင်း ရိုက်ကူးထားတာပါ။

The Elephant Whisperers ရုပ်ရှင်ကလည်း အော်စကာဆု ပထမဆုံးရရှိတဲ့ အိန္ဒိယ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အဖြစ် သမိုင်းမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။

Naatu Naatu သီချင်းနဲ့ The Elephant Whisperersမှတ်တမ်း တို့ဟာ ၉၅ကြိမ်မြောက် အော်စကာဆုပေးပွဲမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွက် ဂုဏ်ဆောင်နိုင်ပေးခဲ့တယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။

၉၅ ကြိမ်မြောက် အော်စကာဆုပေးပွဲကို လွှမ်းမိုးခဲ့တဲ့ Everything Everywhere All at Once ဇတ်ကားက ရရှိခဲ့တဲ့ အော်စကာဆု ၇ ဆုက အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။

(၁) အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဆု

(၂) အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု(မီရှဲယို)

(၃) အကောင်ဆုံး အမျိုးသား ဇာတ်ပို့ဆု( Ke Huy Quan)

(၄) အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီး ဇာတ်ပို့ဆု( Jamie Lee Curtis)

(၅) အကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာဆု(Daniel Kwan၊ Daniel Scheinert)

(၆)အကောင်းဆုံး မူရင်းဇာတ်ညွှန်းဆု