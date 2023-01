အမေရိကန်မှာ မတရား လူသတ်မိလို့ အထူးရဲတပ်ဖွဲ့တခု ဖျက်သိမ်းရတဲ့အထိ ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့သလဲ

မင်းဖစ်စ်မြို့ ရဲဌာနချုပ်ရဲ့ အပြောအရ Scorpion (Street Crimes Operations to Restore Peace in Our Neighbourhoods) လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ အဲဒီ အထူးရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲကို အပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။