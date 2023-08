ဘားမားအက်- ကန်အစိုးရ ရဲ့ မြန်မာ့အရေးအကူအညီ ဘယ်လိုဆက်လာမလဲ

နယူးယောက်မြို့ က မြန်မာအရေးလှုပ်ရှားတဲ့ The New York City BURMESE COMMUNITY (NYCBC) အဖွဲ့က ဦးနေတင်မြင့်ကပြောပါတယ်။

NDAA ထဲက Burma Act ဥပဒေဆိုတာ

၂၀၂၃ ခုနှစ် Burma Act အရ ဘယ်လောက်ရခဲ့လဲ

Burma Act ဘတ်ဂျက်က စစ်ကောင်စီ ဆီ ဘယ်လိုရောက်သွားလဲ

ဒါတွေအပြင် Burma Act ထဲကမဟုတ်ဘဲ Department of PRM လို့ခေါ်တဲ့ အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ Bureau of Population, Refugees, and Migration ရဲ့ လက်အောက်ကနေ မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာသူတွေအတွက် ၁၄ သန်းပေးခဲ့သလို The Disaster Relief Fund (DRF) ကနေ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာအတွက် ၁၇ သန်း ပေးခဲ့ပါတယ်။