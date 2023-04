ပူတင်ကိုထောက်ခံမလား၊ တားဆီးပိတ်ပင်ခံရတာတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်မလား

၂၀၁၄ ခုနှစ် ရုရှားက ယူကရိန်းကို ကနဦးကျူးကျော်မှုဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်း မာကာရီဗစ်က My Country Has Gone Mad ဆိုတဲ့ သီချင်းကို ရေးသားခဲ့ပြီး စစ်ဆန့်ကျင်ရေး ချီတက်ပွဲတွေမှာပါ ပူးပေါင်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။