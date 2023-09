ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဟောင်းရဲ့ မိသားစု စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ တိုင်ကြားခံရ

စစ်ကောင်စီရဲ့ အကြောင်းတွေကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်နေတဲ့ Justice For Myanmar ကတော့ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထွဋ်ရဲ့ သားတွေဟာ Cherry Chapter Myanmar Co. Ltd. နဲ့ Strong Step Co. Ltd တို့ကိုလည်း လုပ်ကိုင်လည်ပတ်နေတယ်လို့ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။