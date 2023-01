ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ပုပ်ရဟန်းမင်းဟောင်း ဘန်နဒစ်ရဲ့ ဘဝဖြတ်သန်းမှုတွေ

၂၀၀၁ ပြည့်နှစ်မှာ သူဟာ လိင်ပိုင်း စော်ကားတယ်လို့ စွပ်စွဲခံရတဲ့ ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီးတွေကိုသီးခြားစီ စစ်ဆေးရာမှာ ရိုမန်ကက်သလစ် ခရစ်ယာန် အယူအဆ ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ (the Congregation for the Doctrine of Faith) က စစ်ဆေးစေဖို့ ဂျွန်ပေါကို နားချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။