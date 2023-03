မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့ ညပိုင်း သတင်းများ

လွန်ခဲ့သော တစ်နာရီ က

မြန်မာ့အရေး လုံခြုံရေးကောင်စီ အစည်းအဝေး ဒီနေ့ ရှိ

ဂယ်ရီ လိုင်နေကာကို ဘောလုံးအားကစား အစီအစဉ်မှာ ပြန်လည်တင်ဆက်ခွင့်ပြုပြီ

ဂယ်ရီ လိုင်နေကာကို Match of the Day ဘောလုံးအားကစား သုံးသပ်တဲ့ အစီအစဉ်မှူးအဖြစ် ကန့်သတ်လိုက်တဲ့ နောက်ပိုင်း အဲဒီအစီအစဉ်မှာ ပုံမှန် ပါဝင်နေကြတဲ့ ဘောလုံးအားကစား ကျွမ်းကျင်သူတွေ၊ သုံးသပ်သူတွေဟာ အဲဒီ အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ဖို့ ငြင်းဆန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။

အာရှသူ အာရှသားတို့ရဲ့ အော်စကာပွဲ

ဟောလီးဝုဒ် အော်စကာ ဆုပေးပွဲမှာ Sci-Fi ရုပ်ရှင်ကား တကားဖြစ်တဲ့ Everything Everywhere All at Once ဇာတ်ကားက အော်စကာဆု အများဆုံးရသွားပြီး အကောင်းဆုံး ဇာတ်ကား၊ အကောင်းဆုံး ဒါရိုက်တာ ဆုတွေ အပါအဝင် အော်စကာ ၇ ဆုရသွားပါတယ်။