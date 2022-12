ဘီဘီစီ ၂၀၂၂ ထူးချွန်ထင်ရှား အမျိုးသမီး ၁၀ဝ

လွန်ခဲ့သော တစ်နာရီ က

၁။ အမေရိကန်က ကမ္ဘာကျော် တေးရေး တေးဆို ဘီလီ အိုင်းလစ်ရှ်

သူဟာ Your Power ဆိုတဲ့ သီချင်းရဲ့ စာသားတွေကတဆင့် အသက်မပြည့်သေးတဲ့ အမျိုးသမီးငယ်တွေကို ကျူးလွန်သူတွေအပေါ် ရှုတ်ချ ပြောဆိုခဲ့သလို All The Good Girls Go To Hell ဆိုတဲ့ သီချင်းနဲ့လည်း ကမ္ဘာ့ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်မှု ဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စကို လူအများ နိုးကြားလာအောင် လှုံ့ဆော်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။