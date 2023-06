မွေးနေ့ရှင် ‘’စု’’ ရဲ့ ခရီးတိုတစ်ခု

တစ်ဦးတည်းဖြတ်သန်းရမယ့်အကျဥ်းစံမွေးနေ့

ငြိမ်းချမ်းနည်းနဲ့တိုက်ပွဲဝင်သူနဲ့ လက်ရှိကာလ

ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထောင်တွင်းဖြတ်သန်းမှု

အမှုတွေအတွက် အယူခံတက်ထား

အကျဥ်းစံဘဝအပေါ် နားလည်မှု

The wisdom and beauty beyond the suffering endured . Who can now doubt her love and courage?