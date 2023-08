စစ်ခေါင်းဆောင် ကို မဟန ဒုဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ဟောတဲ့တရား

သင်္ခေပအနုမောဒနာပေးဖို့ဘာကြောင့်လျှောက်

'' ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေဟာ လိုက်နာစရာအချက်တွေ (၃) ချက်ထဲပါ။ '' သဗ္ဗပါပဿ အကရဏံ - မကောင်းတဲ့အလုပ်ကို မလုပ်ပါနဲ့ ( Not to do any sin or any evil ) ၊ ကုသလဿ ဥပသမ္ပဒါ -ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါ ( To do good) ၊ သစိတ္တ ပရိယောဒပနံ -မိမိရဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားပါ (To purify one 's mind) '' ဧတံ ဗုဒ္ဓါနသာသနံ - ဘုရားရှင်အဆူဆူတို့ရဲ့ဆုံးမသြဝါဒဖြစ်ပါတယ်’’