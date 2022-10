၇၀ ပြည့် ပူတင် - ပူတင်ဖြစ်လာစေတဲ့ အဓိက အချက် ၇ ချက်

၇၀ ပြည့် ပူတင် - ပူတင်ဖြစ်လာစေတဲ့ အဓိက အချက် ၇ ချက်

ဂျူဒို - ၁၉၆၄ ခုနှစ်

ကေဂျီဘီ မှာ အလုပ်တောင်း - ၁၉၆၈ ခုနှစ်

လူအုပ်ဝိုင်းခံရတဲ့ အခါတုန်းက - ၁၉၈၉ ခုနှစ်

အစားအစာ အတွက် ရေနံ အစီအစဥ်ကို ကြားပွဲစား လုပ်သူ - ၁၉၉၂ ခုနှစ်

‌ဂျော်ဂျီယာကို ဝင်ကျူးကျော်ခြင်း - ၂၀၀၈ ခုနှစ်

မော်စကိုက ဆန္ဒပြပွဲတွေ - ၂၀၁၁ မှ ၂၀၁၃

ကိုဗစ်ကာလ သီးသန့်နေထိုင်ခြင်း - ၂၀၂၀ မှာ ၂၀၂၁

(ပါမောက္ခ လည်းဖြစ် စာရေးဆရာလည်းဖြစ်တဲ့ မတ်ခ် ဂဲလ်လီယိုတီ (Mark Galeotti) ရေးသားတဲ့ စာအုပ်တွေထဲမှာ We Need To Talk About Putin and the forthcoming Putin's Wars လည်း ပါဝင် ပါတယ်)