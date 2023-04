ဧပြီ ၁၇ရက် ထိပ်တန်းသတင်းများ- စစ်ကောင်စီက အကျဥ်းသူ/သား ၃၀၀၀ ကျော်ကို ခံဝန်နဲ့ လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပေး

ဧပြီလ ၁၆ရက် ထိပ်တန်းသတင်းများ -TIME မဂ္ဂဇင်းရဲ့ "The 100 Most Influential People of 2023" မှာ အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ကို ထည့်သွင်း ဖော်ပြ