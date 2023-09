NUG ရဲ့ အိမ်နီးချင်း မူဝါဒ ဘယ်လောက် အလုပ်ဖြစ်မလဲ

လွန်ခဲ့သော ၃၂ မိနစ် က

NUG နိုင်ငံခြားရေးမူ အနောက်မျှော်ဝါဒ လား

အသိအမှတ်မပြုသေးတဲ့ အိမ်နီးချင်းတွေ

အင်ဒိုနီးရှား နဲ့ တီမော

‘’မင်းတို့ ပိုက်ဆံရှာချင်တာလား။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ချင်တာလား။ ကုန်သွယ်ရေး လုပ်ချင်တာလား။ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု လိုချင်တာလား။ SAC can't bring. Only we can (စစ်ကောင်စီက မလုပ်ပေးနိုင်ဘူး။ တို့ပဲ လုပ်ပေးနိုင်တယ်) ဆိုတာမျိုးပေါ့’’ လို့ သူက အကြံပြုပါတယ်။