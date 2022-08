ဆောနယ်က ၆ ဦး သတ်ဖြတ်ခံရမှုနောက်ဆက်တွဲမေးခွန်းများ

အဲဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစု မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ ဆောမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ၊ လောင်းရှည်ဒေသ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (LSRPDF)၊ ဆောပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (Saw PDF)၊ The Youth Force (Saw and Kyaukhtu)၊ ကျောက်ထုဒေသ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (K.T.U Region)၊ ကိုရီးယားရောက် ယောသူယောသားများ အဖွဲ့ စတဲ့ ၆ ဖွဲ့က ကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ YDF ထုတ်ပြန်ချက်အပေါ် ဆောမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့က အဖွဲ့၀င်တစ်ဦးကတော့ " ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး သေတဲ့သူတွေဟာ ဒလန်တွေပါ၊ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လို သတင်းပေးခဲ့ပါတယ်၊ ဘယ်နေရာတွေမှာ လှုပ်ရှား ပါ၀င်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတာကို သေချာတဲ့ ဖြေရှင်းချက် တိတိကျကျ အခုချိန်ထိ မသိရဘူး။ ဒါ့အပြင် အသက်မပြည့်သေးတဲ့သူ သေတာကလည်း လက်ခံနိုင်စရာမရှိတဲ့အတွက် ကန့်ကွက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ နောက်ပြီး သေနတ်နဲ့ ပစ်သူတစ်ဦး ရှိလို့ ခုခံတယ်ဆိုရင် သေနတ်နဲ့ပစ်တဲ့သူက ထွက်ပြေးသွားပြီလေ။ ကျန်နေတဲ့သူတွေကို ပစ်တာတော့ မဖြစ်သင့်ဘူး " လို့ မှတ်ချက်ပြုပါတယ်။ ဆောမြို့က ဒေသခံတချို့ကတော့ သေဆုံးသူတွေထဲက တစ်ဦးတလေကတော့ ရဲတွေနဲ့ အ၀င်အထွက်ရှိတာတွေ့ရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုဖြစ်စဥ်မှာ အသက် ၁၃ နှစ်လောက်ပဲ ရှိတဲ့ ကလေး သေသွားတာကို ဆောဒေသခံတွေက အဓိက မကျေနပ်ကြတာဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အခုဖြစ်စဥ်မှာသတ်ဖြတ်ခံရတဲ့မိသားစု၀င်က ၅ ဦးဖြစ်ပြီး ကျန်တစ်ဦးမှာနေအိမ်မှာ ဘောလုံးပွဲလာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်က ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။