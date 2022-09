ထိုင်းရဲ ဖမ်းထားတဲ့ မြန်မာစီးပွားရေးသမားကို ဘန်ကောက်ဗဟိုအကျဉ်းထောင်မှာစစ်ကြောနေ

လွန်ခဲ့သော တစ်နာရီ က

ဒါပေမဲ့ မြန်မာစစ်တပ်ပေါ် ငွေကြေးထောက်ပံ့တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ လက်နက်ရောင်းဝယ်မှုတွေကို စောင့်ကြည့်နေတဲ့ Justice for Myanmar ကတော့ မူးယစ်ဆေးဝါးအပါအဝင် ငွေကြေးခဝါချမှု စွဲချက်တွေနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ အဲဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဆိုသူဟာ ‌ဒေါက်တာထွန်းမင်းလတ်ဆိုသူဖြစ်ပြီး သူဟာ မြန်မာစစ်တပ်အတွက်လက်နက်ပွဲစားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ပြပါတယ်။

ဒေါက်တာထွန်းမင်းလတ်ဟာ လက်ရှိ ထိုင်းအထက်လွှတ်တော် အမတ်ဖြစ်တဲ့ ဥပကစ်ပါချာရယန်ကွန်- Upakit Pachariyangkun နဲ့ သူ့ရဲ့ ထိုင်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ အတူ ထိုင်းနဲ့မြန်မာမှာ တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ စီးပွားရေးကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Allure Group ကတစ်ဆင့် ငွေကြေးခဝါချမှုကျူးလွန်တယ်လို့ Justice for Myanmar က သတ်မှတ်ထားပါတယ်။

Allure ကုမ္ပဏီက ထိုင်းနိုင်ငံကနေ တာချီလိတ်ကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရောင်းချပေးနေပြီး တာချီလိတ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ စစ်ထောက်ချုပ်ရုံးက ငှားရမ်းထားတဲ့ မြေပေါ်မှာ ကာစီနိုလောင်းကစားရုံတစ်ခုကို ဖွင့်လှစ်ထားတယ်လို့ လည်း Justice for Myanmar ဖော်ပြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုမ္ပဏီများ မှတ်ပုံတင်ဦးစီးဌာနမှာ မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ Allure ကုမ္ပဏီလိပ်စာကို ဘီဘီစီက စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာလည်း Allure အမည်နဲ့ ကုမ္ပဏီကို တာချီလိတ်မြို့ ပုန်းထွန်ရပ် ဗေဒါလမ်း လိပ်စာနဲ့ မှတ်ပုံတင်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။

Justice for Myanmar ရဲ့ နောက်ထပ်ဖော်ထုတ်ချက်တွေအရ ဒေါက်တာထွန်းမင်းလတ်ဟာ မြန်မာစစ်တပ်အတွက် လက်နက်ပွဲစားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူဟာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သမီး ဒေါ်ခင်သီရိသက်မွန်နဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် ဖြစ်ပြီး မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် UAV အပါအဝင် အစ္စရေးနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံတွေကလက်နက်တွေ ၀ယ်ယူပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။

Allure နဲ့ Star Sapphire Group ကနေ တစ်ဆင့် သူဟာ သတ္တုတူးဖော်ရေး၊ စွမ်းအင်နဲ့ ဟိုတယ်နဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေမှာလည်း မြန်မာ့စစ်တပ်နဲ့ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်နေတယ်လို့လည်း Justice For Myanmar က ရေးပါတယ်။ မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့ ဒေါက်တာထွန်းမင်းလတ်ဟာ ၂၀၂၀ခုနှစ်ခန့်ကတည်းက ထိုင်းအစိုးရ ကမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုနဲ့ ဝရမ်းထုတ်ထားသူဖြစ်ပြီး မြန်မာစစ်တပ်ကို လက်နက်ဝယ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ ဖော်ပြချက်တွေကိုငြင်းဆိုပါတယ်။

၂၀၂၁ခုနှစ် မေလ ကဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဂျပန်သတင်းဌာန Nikkei Asia ရဲ့ Myanmar coup threatens Chinese power projects , Hong Kong-listed VPower under fire for business with military companies ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးမှာ ရန်ကုန်၊သန်လျင်သီလဝါက စစ်တပ်လက်အောက်ခံ မြန်မာ့စီးပွားရေး ဦးပိုင်လီမီတက် MEHL ရဲ့ မြေနေရာမှာ လုပ်မယ့် ဟောင်ကော်ကုမ္ပဏီ VPower ရဲ့ LNG သုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ရေး စီမံကိန်းအတွက် အဓိက ကြားဝင်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးသူမှာ ဒေါက်တာ ထွန်းမင်းလတ်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။