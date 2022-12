တရုတ်ကိုကျော်တက်တော့မယ့် အိန္ဒိယလူဦးရေ

လွန်ခဲ့သော ၅၀ မိနစ် က

တရုတ်ကလူဦးရေကိုလျှော့ချနိုင်တယ်

လူဦးရေပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်သေး

တရုတ်ထက်လူဦးရေကျော်လွန်သွားမဲ့အခြေအနေဟာအရေးပါ

စိန်ခေါ်ချက်တွေရှိနေသေး

သက်ကြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံသားများ

အလုပ်လုပ်ကိုင်သူအရွယ်ဦးရေကျဆင်းလာတဲ့အတွက် အသက်ကြီးလူဦးရေဟာ တိုင်းပြည်အတွက် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး ဖြစ်လာပါတယ်လို့ Whole Numbers and Half Truths: What Data Can and Cannot Tell Us About Modern India စာအုပ်ရေးသားသူ ရုခ်မီနီအက်စ်ကဆိုပါတယ်။ မိသားစုပုံစံတွေကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့လိုပါတယ်။ တဦးတယောက်တည်းနေထိုင်ကြတဲ့သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ များပြားလာတာဟာ စိုးရိမ်စရာဖြစ်ပါတယ်လို့လည်း သူက ဆိုပါတယ်။