အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက် မနက်ခင်း သိသင့်တဲ့ သတင်းများ

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် AFP / Getty Images Image caption စက်တင်ဘာ လ ၃ ရက် က ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး သတင်းရေးသားဖို့ အချက်အလက် စုဆောင်းခဲ့တဲ့ ရိုက်တာ သတင်းဌာနက သတင်းထောက် နှစ်ယောက်ကို နိုင်ငံတော် လျှို့ဝှက်ချက် အက် ဥပဒေနဲ့ ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ် စီ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့

(၁) NLD အစိုးရခေတ် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခွင့် အပေါ် ပိတ်ပင်ကန့်သတ်မှုတွေ ရှိနေဆဲလို့ အသံ အဖွဲ့ ပြော

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရသစ် လက်ထက် ပထမ ၂ နှစ် အတွင်း လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် အခြေအနေကို မှတ်တမ်း ပြုစုထားတဲ့ အစီရင်ခံစာ တစ်စောင်ကို 'အသံ' အဖွဲ့က ထုတ် ပြန်ခဲ့ပါတယ်။

ဒီအစီရင်ခံစာမှာ လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်၊ သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ လွတ်လပ်စွာ စည်းဝေးခွင့်နဲ့ စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ဆိုပြီး အပိုင်း ၃ ပိုင်း ပါဝင်ပါတယ်။

လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်မှာ အရပ်သားအစိုးရ နဲ့ တပ်မတော်တို့က လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်ကို ချိုးဖောက်မှုတွေကို ဖော်ပြထားပါတယ်။

သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်မှာတော့ သတင်းသမားများ တရားစွဲဆိုခံရမှု၊ ခြိမ်းခြောက်ခံရမှုတွေကို စုစည်းတင်ပြထားပြီး လွတ်လပ်စွာ စည်းဝေးခွင့်နဲ့ စီတန်းလှည့်လည်ခွင့် မှာတော့ ငြိမ်းချမ်းစွာ စည်တန်းလှည့်လည်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပြင်ဆင်မှုနဲ့ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်တဲ့ အမှုတွေ ထည့်သွင်း ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။

သင့်စက်တွင် ဒီမီဒီယာဖိုင်ကို ဖွင့်၍ မရပါ။ မီဒီယာ အမှောင်ခေတ် ပြန်ရောက်နေပြီလား မေးခွန်းထုတ်ကြသူတွေရှိ

NLD အစိုးရခေတ် အစောပိုင်းကာလတွေမှာ အမျိုးသား ပညာရေး ဥပဒေကြမ်းကို ကန့်ကွက် ပြီး ခရီးရှည် လမ်းလျှောက် ဆန္ဒပြလို့ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသားတွေရဲ့ အမှုကို ပိတ်သိမ်းတာ၊ ဖမ်းဆီးခံ နိုင်ငံရေးသမား၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ၊ အလုပ်သမား၊ လယ်သမားတွေ ကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးတာ စတဲ့ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ခွင့်အတွက် အပြုသဘော ဆောင်တဲ့ လုပ်ရပ် တချို့ကိုလည်း အစီရင်ခံစာ မှာ မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။

လက်ရှိ အစိုးရရဲ့ ၂ နှစ် တာ သက်တမ်း အတွင်းမှာ သတင်းသမား ၄၄ ဦး အထိ တရားစွဲဆိုခံနေရကြောင်းလည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။

အကြံပြုချက်များ ဆက်သွယ်ရေး ပုဒ်မ ၆၆ (ဃ) အပါအဝင် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ပေါ်ခွင့်ကို ထိပါးနေတယ် ဆိုတဲ့ ဥပဒေတချို့ကို ဖျက်သိမ်းဖို့ အသင်းအချက်အလက်များ ရယူပိုင်ခွင့် ဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းဖို့လည်း အကြံပြုထားပါတယ်။

အသံအဖွဲ့ကို လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခွင့် အပေါ် ယုံကြည်အလေးထားတဲ့ လူငယ်တွေက ဦးဆောင်ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့မှာ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့ အစီရင်ခံစာ မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။

သင့်စက်တွင် ဒီမီဒီယာဖိုင်ကို ဖွင့်၍ မရပါ။ Eleven သတင်းစာဆရာတွေ အမှု ဘယ်လို ရင်ဆိုင်မလဲ

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် SOE THAN WIN / AFP/ Getty Images) Image caption ၂၀၁၂ ဖေဖော်ဝါရီ လ တုန်းက မြစ်ကြီးနား ခရီးစဉ်မှာ လူထုကို မိန့်ခွန်းပြောနေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်

(၂) နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ကချင်ပြည်နယ် သွားမယ်

နိုင်ငံတော်ရဲ့ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒီကနေ့မှာ ကချင်ပြည်နယ်ကို သွားရောက်မယ်လို့ နေပြည်တော်က အစိုးရဖွဲ့နဲ့ နီးစပ်တဲ့ သတင်း ရင်းမြစ်တွေက ပြောပါတယ်။

နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံရဲ့ နေ့ချင်းပြန် ခရီးစဉ်အတွင်းမှာ ကချင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကို သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အခု ခရီးစဉ်ဟာ အတိုင်ပင်ခံ တာဝန် ထမ်းဆောင် ပြီး ကချင်ပြည်နယ်ကိုသွားတဲ့ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ခရီးစဉ် ဖြစ်ပါတယ်။

မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် Ms. Christine Schraner Burgener က လည်း ရခိုင်ပြည်နယ် ခရီးစဉ်အပြီး ကချင်ပြည်နယ်ကို ရောက်ရှိနေပြီး အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်နေ့က ကချင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်တိုင်းမှူးတို့နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။

အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်နေ့ ဒီနေ့မှာတော့ Ms. Burgener က ဒုက္ခသည် စခန်းတချို့ကို သွားရောက်ဖို့ ရှိသလို အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်း တွေ့ဆုံဖို့ ရှိပါတယ်။

(၃) UEHRD အဖွဲ့ နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနား နေပြည်တော်မှာ ဒီနေ့ ကျင်းပမယ်

ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီအထောက်အပံ့ပေးရေး၊ ပြန်လည်နေရာချထားရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း (Union Enterprise for Humanitarian Assistance, Resettlement and Development in Rakhine-UEHRD) ဖွဲ့စည်းခဲ့တာ ၁ နှစ် ပြည့် အနေနဲ့ ဒီနေ့ ညနေ ၃ နာရီ နေပြည်တော်မှာ အခမ်းအနား ကျင်းပဖို့ ရှိပါတယ်။

ဒီ စီမံကိန်း အဖွဲ့ကို ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ပဋိပက္ခ တွေ ကင်းဝေးပြီး နေရပ်စွန့်ခွာသူတွေ ပြန်လည်နေရာချထားနိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်တွေ လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ ၂၀၁၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ တုန်း နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးစီးပြီး စတင် လုပ်ဆောင် ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါ။

သင့်စက်တွင် ဒီမီဒီယာဖိုင်ကို ဖွင့်၍ မရပါ။ တပ်မတော်က သီးခြား ပုံစံနဲ့ အာဏာချုပ်ကိုင်ထားတဲ့ ပုံစံ မဖြစ်စေရဘူး

(၄) ရှမ်းလယ်သမား တစ်ယောက်ကို စစ်တပ်က ပစ်သတ်ပြီး လျော်ကြေးပေး ကျေအေးခဲ့

အောက်တိုဘာလ အစောပိုင်းက ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကျောက်မဲမြို့နယ်မှာ ရှမ်း အမျိုးသား တစ်ယောက်ကို တပ်မတော်ဘက်က မှားယွင်း ပစ်ခတ် မိတဲ့ ဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အဲဒီ အတွက် သေဆုံးသူရဲ့ မိသားစုကို တာဝန်ရှိသူတွေက ငွေကြေး ထောက်ပံ့ပြီး ကျေအေး စေခဲ့တယ်လို့ ရှမ်းလူ့အခွင့်အရေး မဏ္ဍိုင်က သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။

အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီ လောက်မှာ တရုတ်နဲ့ မြန်မာကို သွယ်တန်းထားတဲ့ ရေနံနဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းအနီးမှာရှိတဲ့ အစိုးရ ကင်းစောင့်တပ်က မော်တော်ဆိုင်ကယ် မောင်းနှင်လာသူ တစ်ဦးကို သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်တာကြောင့် သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

သေဆုံးသူက အသက် ၃၄ နှစ် အရွယ် ကျောက်မဲမြို့နယ် နောင်အန်းရွာ မှာ နေထိုင်တဲ့ လယ်သမား စိုင်းအိုက်ထွန်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူက ကျောက်မဲ နဲ့ ၁၀ မိုင် ဝေးတဲ့ တောင်ယာခင်း ကို ဆိုင်ကယ်နဲ့ သွားတုန်းမှာ အင်အား ၁၅ ယောက် လောက် ပါတဲ့ ခမရ (၅၀၄ ) တပ် လှည့်ကင်းနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ စိုင်းအိုက်ထွန်းက ဆိုင်ကယ်ကို နောက်ပြန်လှည့် မောင်းသွားရာမှာ လှည့်ကင်းက ရပ်တန့်ဖို့ ပြောပေမယ့် ကြောက်ရွံ့ပြီး ဆက်မောင်းခဲ့ရာမှာ လှည့်ကင်းက ပစ်ခေတ်လို့ နောက်ကျောကို ကျည်ဆန် ထိမှန်ပြီး ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ အစီရင်ခံစာမှာ ရေးသားထားပါတယ်။

ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စစ်တပ်ဘက်က တာဝန်ရှိသူတွေက ဒေသခံကျေးရွာ လူကြီးတွေကို ဆင့်ခေါ်ပြီး အကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ သေဆုံးသူရဲ့ မိခင်ကို ဆန်၊ ဆီ၊ သကြား၊ ကော်ဖီ ထုပ်တွေနဲ့ ငွေသား ၁၀ သိန်းကို ထောက်ပံ့ ထောက်ပံ့ကူညီ ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။

သေဆုံးသူမှာ ဇနီးနဲ့ ၆ လ အရွယ် သမီးငယ် လည်း ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီး မိသားစုက ဒီဖြစ်ရပ်ကို သက်ဆိုင်ရာ ရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့် တိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တရားဥပဒေ အတိုင်း အရေးယူရင် သေသူ အသက် ပြန်ရှင်လာမှာ မဟုတ်ဘူး အချိကုန် အချိန်ကြာလိမ့်မယ်လို့ ဆိုပြီး တပ်မတော်ဘက်က လာရောက် တိုက်တွန်းခဲ့လို့ နောက်ဆုံးမှာ သေဆုံးသူရဲ့ မိခင်ဘက်က အမှုကို ကျေအေး ပေးခဲ့ရတယ်လို့ ရှမ်းလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့က ပြောပါတယ်။

သေနတ်ပစ်ခတ်မှုက ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူဘက် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကနေ ရှမ်းပြည်နယ် မြောက် ပိုင်းကိုဖြတ်ပြီး တရုတ်ပြည်ကို သွယ်ထားတဲ့ ရေနံနဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းရဲ့ ၄၉ ပေ အနီးမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။

အဲဒီပိုက်လိုက်ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်က ကျောက်မဲနဲ့ သီပေါကြား၊ ဘော်ကြိုဘုရားအနီး မှာ China National Petroleum Corporation ကုမ္ပဏီက ဆောက်လုပ်ခဲ့တာမှာ ဒေသခံတွေက ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခဲ့ကြပေမယ့် အစိုးရက ဆက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။

ဒီပိုက်လိုင်း တည်ဆောက်တုန်းကလည်း နောင်အန်းရွာက လယ်သမား ၁၅ ဦး ပိုင်တဲ့ ခြံမြေ ဧက ၂၅ ဧကကို စီမံကိန်းအတွက် သိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Getty Images Image caption အစ္စတန်ဘူလ်က ဆော်ဒီ ကောင်စစ်ဝန်ရုံးကို တူရကီ အာဏာပိုင်တွေက ဆက်ရှာဖွေနေ

(၅) ဆော်ဒီ သတင်းထောက် ပျောက်ဆုံးမှု သက်သေ မှတ်တမ်း ပြဖို့ တူရကီကို အမေရိကန် တောင်းဆို

ဆော်ဒီအာရေဗျ သတင်းထောက် ဂျမားဟာရှော့ဂျီ အစ္စတန်ဘူလ်က ဆော်ဒီ ကောက်စစ်ဝန်ရုံးထဲမှာ အသတ်ခံရတယ် ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခိုင်မာတဲ့ သက်သေ အထောက် အထားပြဖို့ တူရကီကို အမေရိကန်က တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။

အသံဖမ်းထားအထောက်အထား အမှန်ရှိရင် ပြဖို့ တောင်းဆိုထားတယ်လို့ အမေရိကန် သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်က အိမ်ဖြူတော်မှာ သတင်းထောက်တွေကို ပြောခဲ့တာပါ။

အောက်တိုဘာ ၂ ရက်နေ့က ဆော်ဒီ ကောက်စစ်ဝန်ရုံးထဲကို ဝင်သွားပြီးနောက်ပိုင်း ဆော်ဒီ သတင်းထောက် မစ္စတာ ဟာရှော့ဂျီဟာ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။

အခုလတ်တလောမှာပဲ ဝါရှင်တန်ပို့စ် သတင်းစာက ဟာရှော့ဂျီ နောက်ဆုံး ရေးသားခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးကို ပုံနှိပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ဆောင်းပါးမှာ အရှေ့အလယ်ပိုင်း ဒေသမှာ စာနယ်ဇင်း လွတ်လပ်ခွင့် ရှိဖို့ အရေးကြီးကြောင်း ထောက်ပြထားပါတယ်။

ပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင် ဟာရှော့ဂျီ ပျောက်ဆုံးနေလို့ သူ ဘေး အန္တရာယ် ကင်းကင်းနဲ့ ပြန်လာ နိုင်မလား မျှော်လင့်ချက်နဲ့ ဒီဆောင်းပါးကို ပုံနှိပ်ဖို့ကို ဆိုင်းငံ့ထားခဲ့တာလို့ ဝါရှင်တန်ပို့စ် သတင်းစာက ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ သူ ပြန်လာနိုင်ဖွယ် မရှိတော့တာကို လက်ခံလိုက်ရပြီး နောက်မှာ ဒီ ဆောင်းပါးကို ဖြန့်ချိလိုက်ရတယ် ဆိုပါတယ်။

ဒီ ဆောင်းပါးက အာရပ်ကမ္ဘာမှာ လွတ်လပ်ခွင့် ရဖို့ မစ္စတာ ဟာရှော့ဂျီ ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ အလုပ်တွေနဲ့ သူ့ရဲ့ မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားမှုကို ဖော်ပြနေကာ ဒီအလုပ် အတွက် အသက်ကိုတောင် စွန့်သွားတယ် ဆိုနိုင်ပါတယ်လို့ ဝါရှင်တန်ပို့စ်ရဲ့ ကမ္ဘာ့ အရေး အမြင် အာဘော် ကဏ္ဍ အယ်ဒီတာ ကယ်ရင်အက်တိုင်ယာက ပြောပါတယ်။