အမျိုးသားတွေရဲ့ အနိုင်ကျင့်တတ်တဲ့ ပုံစံတွေနဲ့ ဒါတွေကို ဘယ်လို သိရှိ ရှောင်ကြဉ်နိုင်မလဲဆိုတာကို "How to identify an abusive partner" ဆိုတဲ့ စာအုပ်မှာ စာရေးဆရာမ Tere Díaz Sendra က ရေးသားထားပါတယ်။

ကိုယ်ဘာလုပ်တယ်၊ ဘယ်သူနဲ့ ဘယ်သွားတယ် ဆိုတာကို အမျိုးသားက တချိန်လုံး သိချင်တယ်၊ သူမေးတာကို မဖြေရင် စိတ်ဆိုးတယ်၊ သူ့စိတ်တိုင်းကျ ဖြစ်နေဖို့ ညွှန်ကြားချက်တွေ ပေးတာတွေဟာ အနိုင်ကျင့်ရာ ရောက်ပါတယ်။

ကိုယ်တိုင်၊ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် ဒါမှမဟုတ် ဆွေမျိုး တစ်ယောက်က အဲဒီလို အခြေအနေမျိုး ကြုံနေရပြီဆိုရင်လည်း ကိုယ့်ကို ထိန်းချုပ်ချင်တဲ့ အမျိုးသားအဖော်ရဲ့ အနိုင်ကျင့်မှုကို ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းဖို့ အခွင့်အလမ်းရှိတယ်လို့ မက္ကဆီကိုလူမျိုး စိတ်ပညာကုထုံးနဲ့ ကုသပေးတဲ့ ပညာရှင် Tere Díaz Sendra က ယူဆပါတယ်။

သူက မိသားစုအရေး၊ စုံတွဲတွေအရေးကို အထူးပြု အကြံပေး ကုသသူ တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။

ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ပိုင်ဆိုင်လိုပြီး ထိန်းချုပ်ခံထားရတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ လှောင်ပိတ်မိနေတဲ့ လူနာတွေကိုပဲ သူတွေ့နေရတယ်လို့ Tere က ပြောပါတယ်။

ဒီလိုမျိုး ဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်း အများအားဖြင့် အမျိုးသမီးတွေပဲလို့ သူက ဆိုပါတယ်။

အိမ်တွင်း အကြမ်းဖက်မှု ကာကွယ်ရေးအတွက်လည်း လုပ်ဆောင်တဲ့ Tere က ထိန်းချုပ်တတ်တဲ့ အပြုအမူတွေ ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဒါကို သိအောင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ၊ ဘယ်လို ရုန်းထွက် မလဲ ဆိုတာ ရှင်းပြပါတယ်။

ချုပ်ကိုင်သူ ဒါမှမဟုတ် အနိုင်ကျင့်တဲ့ အဖော်ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ

ရိုင်းစိုင်း ကြမ်းတမ်းသူလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ လူတစ်ဘက်သားကို လေးစားမှု မရှိတဲ့ သူမျိုးပါ။

အချိန်တစ်ခုမှာ တစ်ဘက်သားကို ထိန်းချုပ်ချင်တဲ့ အလေ့အထမျိုး လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အနိုင်ကျင့်သူတစ်ယောက် ဆိုတာကတော့ အခွင့်အရေးတချို့ကို အသုံးချပြီး နောက်တစ်ယောက်ကို လွှမ်းမိုးဖို့ လုပ်တာ၊ ကိုယ့်ဆန္ဒ၊ ကိုယ့်အကျိုး၊ ကိုယ့်လိုအပ်ချက်၊ ကိုယ့်အဆင်ပြေမှုကိုပဲ ကြည့်ပြီး လုပ်ဆောင်စေတဲ့သူလို့ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။

အနိုင်ကျင့်သူရဲ့ ဗျူဟာက ဘာလဲ

ယေဘုယျအားဖြင့် ဖြားယောင်းသွေးဆောင်မှု၊ ကြိုးကိုင် ချယ်လှယ်မှု၊ ကြောက်အောင်လုပ်မှုတွေ၊ ခြိမ်းခြောက်တဲ့ အပြုအမူတွေဟာ အနိုင်ကျင့်သူတွေ သုံးတဲ့နည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။

အနိုင်ကျင့်တဲ့သူဟာ အနိုင်ကျင့်ခံရသူကို ချိနဲ့သွားစေချင်တယ်။ နှုတ်ဆိတ်နေစေချင်တယ်။ နဝေတိမ်တောင် ဖြစ်သွားစေချင်ပါတယ်။ အနိုင်ကျင့်ခံရသူ ကိုယ်တိုင်မှာသာ အပြစ်ရှိတယ်လို့ ယုံကြည်သွားစေအောင်ထိ လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ အနိုင်ကျင့်ခံရသူက သူ့ကို ဘယ်သူမှ မလိုလားတော့ဘူး၊ သူ့မှာ နောက်ထပ် ဘဝသစ်မရှိနိုင်တော့ဘူးလို့ ယုံကြည်သွားအောင်ထိ လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ အဲဒါတွေက အစွန်းရောက်လှပါတယ်။

အနိုင်ကျင့်သူတွေရဲ့ လက္ခဏာများ

သူ့အောင်မြင်မှုတွေ၊ စွံတာတွေကို လေလုံးထွားတတ်တယ်။

သူ့ရဲ့အဖော်နဲ့ ဆက်ဆံရေးခိုင်မာဖို့ အလေးမထားဘူး။

လေးစားလောက်တဲ့ အပြုအမူမရှိဘူး။

သူသိ သူတတ် သူသာအဓိကလို့ ပုံဖော်တတ်တယ်။

တခြားလူတွေရဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေက သူ့အတွက် အရေးမကြီးဘူး။

ထိန်းချုပ်ချင်တဲ့ စိတ်မျိုးရှိတယ်။ ကိုယ်ပဲ ပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်။

သူ့ရဲ့ ပြုမူဆောင်ရွက်ချက်တွေ အတွက် တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှု မရှိဘူး။

သူ့လို ပုံစံတူ မဟုတ်ရင် ကိုယ့်အဖော်အပါအဝင် သူတပါးကို အထင်အမြင်သေးတတ်တယ်။

ထိပ်ဆုံးမှားထားပြီး မဆက်ဆံတာမျိုးကို ထေ့ငေါ့ပြီး ဟာသလုပ်ပြောတတ်တယ်။

သူ့ရဲ့ ကာမ အလိုဆန္ဒပြည့်ဖို့ ကိုသာ ဦးစားပေးတယ်။

လိမ်ညာတယ်။

ပြဿနာကို ရင်မဆိုင်ဘူး။

သွေးခွဲပြီး သူ့သြဇာသက်ရောက်အောင် လုပ်တယ်။

နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းအောင် နေပြတတ်တယ်။

အမျိုးသမီးတွေထဲမှာရော အနိုင်ကျင့်တတ်သူ မရှိဘူးလား

အသာစီးရတဲ့ အနေအထားမှာ ရှိသူတွေက အနိုင်ကျင့်လေ့ ရှိပါတယ်။

အမျိုးသမီးတွေက ကိုယ့်လက်တွဲဖော်၊ လင်ယောက်ျား၊ သားသမီးတွေအတွေ အပေါ် မှီတွယ်ပြီး ရပ်တည်ကြတာက အမျိုးသားတွေထက် ပိုများပါတယ်။

အမျိုးသားတွေကျတော့ သူတို့ဘဝကို သူတို့ဘာသာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် တည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ စရိုက်လက္ခဏာမျိုး ပိုရှိကြပါတယ်။

ဒါပေမယ့် အမျိုးသမီးတွေမှာလည်း အနိုင်ကျင့်တတ်သူတွေ ရှိပါတယ်။ စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသားကို ထိန်းချုပ်တာ၊ ဒါမှမဟုတ် ကလေးတွေနဲ့ တွေ့ခွင့်မပေးဘူးလို့ ခြိမ်းခြောက်တာ၊ တခြားသူတစ်ဦးဦးကို ဓားစာခံထားပြီး အနိုင်ကျင့်တာမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။

အနိုင်ကျင့်ကြသူတွေက မွေးရာပါလား

မွေးရာပါ ဟုတ်မဟုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆက်စပ်နေတဲ့ အကြောင်းရင်းခံ အမျိုးမျိုး ရှိကြပါတယ်။

တချို့အနိုင်ကျင့်တဲ့သူတွေက မွေးရာပါ မဟုတ်ပေမယ့် သူတို့ စိတ်နေသဘောထားက စိတ်လိုက်မာန်ပါပြုတတ်တာ၊ စိုးရိမ်ပူပန်တတ်တာ စတဲ့ ပင်ကိုယ်စရိုက်တွေကတော့ ရှိတတ်ပါတယ်။

အဲဒီလိုလူမျိုးက သိပ်လည်း သည်းမခံတတ်ကြပါဘူး။ တုံ့ပြန်တာလည်း အလွယ်တကူ လုပ်တတ် ပါတယ်။

အမျိုးသမီးတွေကြောင့် အနိုင်ကျင့်သူတွေ ပေါ်လာသလား

အမျိုးသမီးတွေကြောင့် အနိုင်ကျင့်တဲ့သူတွေ ဖြစ်လာတာ မဟုတ်ပါဘူး။

ယောက်ျားတွေ ကြီးစိုးတဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ လူတွေက မူမမှန်တဲ့ အခြေအနေကို မူမှန်အခြေအနေတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်လာကြသလို တချို့ပြဿနာတွေကို အသေးအဖွဲဖြစ်အောင် လုပ်လိုက်ကြပါတယ်။

အမျိုးသမီးတွေက ဆုံးဖြတ်ချက် ပြတ်သားရင်၊ တည်ကြည်ဖြောင့်မတ်ရင်၊ စိတ်တိုတတ်ရင် သူ့ကို ရူးသွပ်သူလို့ မြင်ကြပါတယ်။

ဒါပေမဲ့ အမျိုးသား တစ်ယောက်က အဲဒီလို လက္ခဏာတွေ ရှိရင်တော့ ပြတ်သားတဲ့ အရည်အချင်းရှိသူလို့ သတ်မှတ်ကြပြန်ပါတယ်။

အနိုင်ကျင့်သူတွေက ပြောင်းလဲလာနိုင်သလား

သူတို့ ဆန္ဒရှိရင် ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။

ဒါပေမဲ့ ခက်တာက ဘယ်သူကမှ သူတို့ အသာစီးရထားတဲ့ အနေအထားကို မစွန့်လွှတ်ချင်ကြပါဘူး။

ဒါပေမယ့် စိတ်သဘောထား ပုံမှန်မဟုတ်သူ၊ စိတ်ရောဂါရှိနေသူကို ပြောင်းလဲဖို့ မမျှော်လင့်ပါနဲ့။ လမ်းခွဲလိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။

တချို့အမျိုးသားတွေကတော့ သူတို့ဟာ တခြားသူတစ်ဦးဦးကို အနိုင်ကျင့်နေတယ်ဆိုတာ သူတို့ကိုယ်တိုင် မသိပါဘူး။ အဲဒီလို လူမျိုးတွေကတော့ ပြောင်းလဲကောင်း ပြောင်းလဲလာနိုင်ပါတယ်။

အမျိုးသမီးတွေ အတွက် အကြံပြုချက်

အချစ်က ဘုရားပေးတဲ့ဆုလို့ ပြောတတ်ကြပါတယ်။ အချစ်က ပျော်စရာပါ။ အချစ်ကို ရှာဖို့လိုတယ်။

ဒါပေမဲ့ အမျိုးသမီး အတော်များများအတွက် အချစ်ဆိုတာက တစ်ခုတည်းသော ကိုးကွယ်ရာ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အချစ်ကြောင့် သူ့ရဲ့ ပင်ကိုယ် အရည်အသွေးတွေကို မေ့ပျောက်နေတတ်ကြပါတယ်။

ချစ်ခြင်းနဲ့ အချစ်ခံရခြင်းဆိုတဲ့ စိတ်ခံစားမှုကပဲ အရေးကြီးတယ်လို့ ခံယူကြပြီး ဒါတွေ အပြင် တခြားဘာကိုမှ စဉ်းစားဖို့ စိတ်မကူးကြတော့ပါဘူး။

ဒါကြောင့် ကောင်းတဲ့အချစ်ကိုပဲ ရှာပါ၊ မကောင်းတဲ့ အချစ်ရေးတွေကို အဆုံးသတ်ပါ၊ အချစ်တစ်ခုတည်းအပေါ်မှာတော့ ပုံအပ်မထားပါနဲ့လို့ စာရေးဆရာမ Díaz Sendra ကအကြံပေးပါတယ်။