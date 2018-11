ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Reuters Image caption မီးလောင်ပြာကျနေတဲ့ မွတ်ဆလင်ရွာတွေ

(၁) ဘာသာရေး လွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့ နိုင်ငံထဲ မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်

ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘာသာရေး လူမျိုးရေး အစွန်းရောက်ဝါဒတွေကြောင့် လွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများစာရင်းထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံလဲ ပါဝင်နေပါတယ်။

Aid to the Church in Need အမည်ရှိတဲ့ ကက်သလစ် ခရစ်ယာန်ဘာသာရေး အဖွဲ့ကနေ ဒီအစီရင်ခံစာကို ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ မြန်မာ ၊ တရုတ်အပါအဝင် နိုင်ငံပေါင်း ၂၁ နိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ ကက်သလစ် ဘုရားကျောင်းတွေဟာ ဘာသာရေးဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့် အကူအညီတွေ လိုအပ်နေတယ်လို့ အစီရင်ခံစာမှာ ရေးသားထားပါတယ်။

နိုင်ငံပေါင်း ၁၉၆ ခုကို လေ့လာထားတဲ့ အစီရင်ခံစာဖြစ်ပြီး စိုးရိမ်စရာကောင်းလောက်အောင် ဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့ နိုင်ငံ ၂၁ နိုင်ငံထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံလည်း ပါဝင်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။

ဒီအစီရင်ခံစာကို The church in Need နဲ့ အတူတူ နိုင်ငံတကာ ကက်သလစ် ခရစ်ယာန် ဂိုဏ်းချုပ်အဖွဲ့နဲ့ ကမ္ဘာတဝှမ်း အဖိနှိပ်ခံ ခရစ်ယာန်များကို အကူအညီပေးရေး အဖွဲ့တွေ ပူးပေါင်းထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပြီး နှစ်နှစ်မှာ တစ်ကြိမ်ထုတ်ပြန်လေ့ရှိပါတယ်။

အစီရင်ခံစာထဲမှာတော့ ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့ ၆၁ ရာခိုင်နှုန်းဟာ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ လူမျိုးရေး ဖိနှိပ်မှုတွေကို ခံစားနေရပြီး ၂၀၁၆ ကနေ ၂၀၁၈ ဇွန်လအထိ နှစ်နှစ်အတွင်းမှာ အဆိုးဝါးဆုံး ဘာသာရေး ဖိနှိပ်မှုရှိတဲ့ နိုင်ငံ ၃၀ ကျော်မှာ မြန်မာ ၊ တရုတ်နဲ့ အိန္ဒိယတို့ ပါဝင်ပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Myanmar state counsellor Image caption ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ မြန်မာသတင်းမီဒီယာကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ ဟံသာဝတီ ဦးအုန်းကြိုင်တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့စဉ်

(၂) သတင်းမီဒီယာအရေး သမ္မတ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ကတိပေး

မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာ ကောင်စီအဖွ့ဲဝင် ၂၉ ဦးနဲ့ ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုပွဲမှာ သမ္မတက မြန်မာမီဒီယာ အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှေ့ဆက် ပူးပေါင်းလက်တွဲသွားမယ်လို့ ကတိပေးခဲ့ကြောင်း မြန်မာသတင်းမီဒီယာကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ ဟံသာဝတီ ဦးအုန်းကြိုင်က ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။

နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ညစာစားပွဲမှာလဲ ဒီကိစ္စပဲ ဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကက ၂၀၁၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့မှာ ရေးဆွဲပြီး တင်လိုက်တဲ့ နိုင်ငံသားတိုင်း သတင်းသိပိုင်ခွင့်ဥပဒေ လွှတ်တော်မှာ ရောက်နေပြီ။ ဒီနှစ်ဆို တစ်နှစ်ကျော်သွားပြီး ဒီဥပဒေကို အမြန်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ဖို့ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း ကတိပေးလိုက်ပါတယ် လို့ ဟံသာဝတီဦးအုန်းကြိုင်က ပြောပါတယ်။

ဒီနေ့မှာလည်း သတင်းမီဒီယာ ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေဟာ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး မြန်မာ့သတင်းမီဒီယာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် AFP Image caption ထိုင်ဝမ်ရဲ့ အမြင့်ဆုံးတရားရုံးချုပ်က လိင်တူချင်း လက်ထပ်တာကို လက်ခံထား

(၃) ထိုင်ဝမ်မှာလိင်တူလက်ထပ်ခွင့် မဲခွဲဆုံးဖြတ်မည်

လိင်တူလက်ထပ်ခွင့်နဲ့ ပတ်သက်လို့ နိုဝင်ဘာလ ၂၄ ရက် (ဒီနေ့) မှာ မဲခွဲဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်ဝမ်ရဲ့ အမြင့်ဆုံးတရားရုံးချုပ်က လိင်တူချင်း လက်ထပ်တာကို လက်ခံထားပါတယ်။ ဥပဒေအရ တရားဝင်ခွင့်ပြုဖို့ ပြည်သူ့ဆန္ဒကို တောင်းခံမှာဖြစ်ပါတယ်။

ဒါပေမယ့် လွန်ခဲ့တဲ့ အပတ်က သဘောဆန္ဒကောက်ခံမှုတွေအရတော့ တရားရုံးချုပ်ရဲ့ သဘောထားကို ဆန့်ကျင်တာတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။

မိန်းကလေးချင်းလက်ထပ်တာ ဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်သလား

သင့်စက်တွင် ဒီမီဒီယာဖိုင်ကို ဖွင့်၍ မရပါ။ အလုပ်အကိုင် ရှားပါးနေတော့ ကျွန်မတို့ကို ဘယ်သူ အလုပ်ပေးမလဲ - အိန္ဒိယ မိန်းမလျာ တဦး

(၄) ရာသီဥတုပြောင်းလဲရေးသေချာကိုင်တွယ်သင့်

ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု အရေးကို သေသေချာချာ မကိုင်တွယ်ဘူးဆိုရင် အမေရိကန်အနေနဲ့ ဒီရာစုအကုန်မှာ ဒေါ်လာ ဘီလီယံနဲ့ချီပြီးဆုံးရှုံးမယ်လို့ အမေရိကန် အစိုးရအစီရင်ခံစာ တခုက ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။

အနာဂတ်မှာ ကျရောက်မယ့် အန္တရာယ်တွေက ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုအပေါ် မူတည်ပါတယ်။ ဒီနေ့ပဲ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချပြီး လုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့ The 4th National Climate Assessment က ပြောပါတယ်။

အဲဒီအစီရင်ခံစာမှာ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုက လူကျန်းမာရေးနဲ့ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို အကြီးအကျယ် ပြောင်းလဲ နိုင်ပြီး စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းကိုပါ ထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

အမေရိကန် အစိုးရဌာနပေါင်းများစွာ ပါဝင်ရေးသားခဲ့တဲ့ ဒီအစီရင်ခံစာဟာ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်ကို နှုတ်ထွက်ဖို့ ကတိပြုထားပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်မှုကနေ နောက်ပြန်ဆုတ်နေတဲ့ သမ္မတ ထရမ့်ရဲ့ အမြင်နဲ့ ဆန့်ကျင်နေတဲ့ အစီရင်ခံစာဖြစ်ပါတယ်။