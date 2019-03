Image caption ရန်ကုန်မြို့တော်တခွင် ပြေးဆွဲနေတဲ့ YBS လိုင်းများ

(၁) YBS စီမံကိန်းချေးငွေယူထားတဲ့ ကုမ္ပဏီသုံးခုကိုချေးငွေ ပြန်မဆပ်က တရားစွဲမည်

ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရရဲ့ YBS စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုစေဖို့ ငွေထုတ်ချေးခဲ့တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ ဦးနေဝင်းရဲ့ မြေး ဦးကျော်နေဝင်း ဦးစီးလုပ်ကိုင်နေတဲ့ Omni Focus General Service ကုမ္ပဏီလဲ ပါဝင်ပါတယ်။

ဒီကုမ္ပဏီသုံးခုဟာ YBS စီမံကိန်းမှာ ပါဝင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး လိုအပ်တဲ့ငွေအတွက် ဧရာဝတီဘဏ်က ထုတ်ချေးခဲ့ပါတယ် ။ ဒီထုတ်ချေးငွေတွေထဲက တချို့ကို ပြန်ဆပ်ဖု့ိ ပျက်ကွက်ခဲ့တာကြောင့် ဘဏ်ဘက် တရားစွဲမယ်လို့ ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။

အဲဒီကုမ္ပဏီသုံးခုရဲ့ ချေးငွေပမာဏဟာ ကျပ်ဘီလီယံ ငါးဆယ်ကျော်ရှိပါတယ်။

ဧရာဝတီဘဏ်ရဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ တာဝန်ရှိသူတဦးဖြစ်တဲ့ ဦးကျော်ဇောဟန်ကတော့ " ကျွန်တော်တို့ YBS ကုမ္ပဏီ ဆယ်ခုကျော်ကို ချေးထားပါတယ်။ အဲဒီထဲက သုံးခုကနေပြီး ပုံမှန်ဆပ်ရမယ့် ဟာကိုမဆပ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့က ဘဏ်ကနေ အကြောင်းကြားစာပို့တယ်။ ဥပဒေကြောင်းအရလဲ အကြောင်းကြားစာပို့ထားပါတယ် " လို့ဆိုပါတယ်။

စပြီးငွေချေးစဉ်ကာလကတည်းက ဒီလုပ်ငန်းကို ဘယ်ချိန်မှာ အရင်းကျေမယ် ၊ တစ်နေ့ကို ဘယ်လောက်ရမယ် ၊ တစ်လကို ဘယ်လောက်ရမယ် ဘယ်နှစ်နှစ်နေရင် အရင်းကျေပြီး အမြတ်ထွက်မယ်အဲဒါတွေနဲ့ မူတည်ပြီး စာတင်တဲ့အခါ ဧရာဝတီဘဏ်ဘက်က ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ စည်းကမ်းအတိုင်းသုံးသပ်ပြီး ငွေချေးရတာဖြစ်တယ်လို့ ဦးကျော်ဇောဟန်က ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။

ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရဘက်က တစုံတရာ အာမခံပြီးလက်မှတ်ထိုးထားတာ မရှိပေမယ့် YBS စလုပ်စဉ်မှာတော့ ဧရာဝတီဘဏ်က ငွေကြေးပိုင်းမှာ အကူအညီပေးဖို့ စာပို့တာတော့ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

သင့်စက်တွင် ဒီမီဒီယာဖိုင်ကို ဖွင့်၍ မရပါ။ လွတ်လပ်အတွေဆွေးနွေးဖလှယ်

အခုဒီလိုဖြစ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရဘက်က ပျက်ကွက်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ လွှတ်တော်ကော်မတီမှာ နှစ်ဖက်တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဖို့ ပြောဆိုထားကြောင်း ဦးကျော်ဇော်ဟန်က ဆိုပါတယ်။

ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေအရ ရက်ကိုးဆယ်ပြည့်သွားရင် ပစ္စည်းကို လက်ဝယ်သိမ်းဆည်းခွင့်ရှိပေမယ့် ကားတွေသိမ်းဆည်းမယ်ဆိုရင် ရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူတွေအတွက် သွားလာရ ခက်ခဲသွားနိုင်တဲ့အတွက် ဆပ်ရမယ့်ငွေကြေးကိုပဲ ဧရာဝတီဘဏ်ဘက်က ဆပ်စေလိုတဲ့ သဘောဆန္ဒရှိပါတယ်။

Image caption လက်ရှိထုတ်ဝေနေတဲ့ နိုင်ငံတော်ပိုင် သတင်းစာများ ဈေးတက်မည်

(၂) နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာ ဈေးတက်

ပြည်တွင်းသတင်းစာ ဈေးကွက်မှာ ကြော်ငြာအများဆုံးရနေတဲ့ နိုင်ငံ ပိုင်သတင်းစာတွေရဲ့ ဈေးနှုန်းကို တစ်စောင်လျှပ် ကျပ်ငွေ (၅၀) နဲ့ရောင်းချနေရာက ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့က စတင်ပြီး တစ်စောင်ကို ကျပ်ငွေ (၁၀၀) နှုန်းနဲ့ ရောင်းချသွားမယ်လို့ သတင်းနဲ့စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းက ကြေညာခဲ့ပါတယ်။

ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ၊ သတင်းနဲ့ စာနယ်ဇင်း လုပ်ငန်းကနေ နေ့စဉ် ထုတ်ဝေနေတဲ့ မြန်မာ့အလင်း၊ ကြေးမုံသတင်းစာနဲ့ ပုဂ္ဂလိကနဲ့ အကျိုးတူပူးပေါင်း ထုတ်ဝေနေတဲ့ The Global New Light of Myanmar သတင်းစာတို့ကို ဈေးနှုန်းတက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။

သတင်းစာထုတ်လုပ်မှုစရိတ် မြင့်မားလာမှုကြောင့် နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာငွေ ဆုံးရှုံးမှု မရှိစေရန်အတွက် ဈေးနှုန်း ပြောင်းလဲ ရောင်းချတာဖြစ်တယ်လို့ ကြေညာချက်မှာ ပါရှိပါတယ်။

သင့်စက်တွင် ဒီမီဒီယာဖိုင်ကို ဖွင့်၍ မရပါ။ phay myint

(၃) အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၂၆၁ ပြင်ဆင်ရေးမူကြမ်းအပေါ် သဘောထားကွဲလွဲ

ကြံခိုင်ရေးပါတီက တင်သွင်းတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပုဒ် ၂၁၆ ပြင်ဆင်ရေး ဥပဒေမူကြမ်းကို ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ၄၅ ဦးပါ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေး ပူးပေါင်းကော်မတီက ရေးဆွဲမယ့် ဥပဒေမူကြမ်းမှာ ထည့်သွင်းဖို့ ဥပဒေကြမ်း ပူးပေါင်းကော်မတီက သဘောထား မှတ်ချက် ပေးခဲ့ပါတယ်။

ဒီသဘောထား မှတ်ချက်အပေါ် တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် ၉ ဦး အပါအဝင် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၁၆ ဦးက မနေ့က ဆွေးနွေးခဲ့တာပါ။

တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့ တင်သွင်းလာတဲ့ ဥပဒေကြမ်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ သက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီအနေနဲ့ လေ့လာစီစစ် ဖော်ပြရမယ့် အစား သဘောထား မှတ်ချက် ဖော်ပြတာဟာ ဥပဒေ နည်းဥပဒေတွေနဲ့ မညီတဲ့အတွက် ဘယ်နည်းနဲ့မှ လက်မခံနိုင်ကြောင်း ကန့်ကွက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။

NLD ပါတီ ကိုယ်စားလှယ် အများစုကတော့ ဒီပုဒ်မကို ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး ပူးပေါင်းကော်မတီက ရေးဆွဲမယ့် ဥပဒေမူကြမ်းမှာပဲ ထည့်သွင်း ဆွေးနွေးဖို့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။

(၄) ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာ အချိန်အတော်ကြာလျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်

ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာ လျှပ်စစ်မီး ပျက်တောက်မှု အချိန်အတော်ကြာ ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့် နိုင်ငံ အနှံ့ ဒုက္ခရောက်ခဲ့ပါတယ်။

ဒီလို ပြတ်တောက်မှုဟာ အတိုက်အခံတွေရဲ့ လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ ဗင်နီဇွဲလား သမ္မတ နီကိုလပ်စ် မဒူရိုက စွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။

လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်မှုကြောင့် ဆေးရုံအများစုမှာ အခက်အခဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီး အသက်ရှုကိရိယာ နဲ့ အသက်ရှုနေရတဲ့ လူနာတစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။

ကြာသပတေးနေ့က စတင်ပြတ်တောက်ခဲ့ပြီး ဒီလိုပြတ်တောက်တာဟာ ရေအား လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေး စက်ရုံရဲ့ ပြဿနာ လို့ သိရပါတယ်။

ဗင်နီဇွဲလားဟာ သူတို့ရဲ့ ပြည်တွင်း လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးစနစ်ဟာ ဓါတ်ငွေ့ထက် ရေအားနဲ့ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေး မှုအပေါ်မှာပဲ မူတည်အားထားနေရပါတယ်။

ဒါပေမယ့် နိုင်ငံရေး အခြေအနေမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့် သူတို့ရဲ့ ရေအားလျှပ်စစ်ကဏ္ဍမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ရပ်တန့်နေတာဟာ ဆယ်စုနှစ်ချီနေပြီ ဖြစ်တာကြောင့် တချို့ ရေအားလျှပ်စစ်ပေးဝေတဲ့ ဆည်တွေဟာပျက်စီးနေတဲ့အတွက် အခုလို ကြိုကြား ကြိုကြား လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ပြတ်တောက်မှုတွေ ဖြစ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။