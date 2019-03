ဓာတ်ပုံ မူပိုင် CHANNEL 5 Image caption ၁၉၈၄ ကနေ ၁၉၈၆ အထိ Airwolf ဇာတ်လမ်းတွဲသုံးခု ထုတ်လုပ်ခဲ့

၁၉၈၀ ခုနှစ်လောက်မှာ ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ Air wolf တီဗီဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ပိုင်းလော့ တစ်ယောက်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ မင်းသားကြီး ဂျန်မိုက်ကယ်ဗင်းဆင့်ဟာ အသက် ၇၄ နှစ်အရွယ်မှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါပြီ။

သူဟာ တခြားထင်ရှားတဲ့ အမေရိကန်ရုပ်ရှင်မင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ The Mechanic ဇာတ်ကားက ချားလ်စ်ဘရွမ်ဆင်၊ Hooper ဇာတ်ကားထဲက ဘတ်ရေးနိုးလ်တို့နဲ့ အတူ သရုပ်ဆောင်ခဲ့သူ လည်းဖြစ်ပါတယ်။

သူ့ရဲ့ ဇာတ်ကားနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ ၁၉၇၁ က ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ Going Home နဲ့ ၁၉၈၄ ခုနှစ်က ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ The winds of War တွေကို ရွှေကမ္ဘာလုံး ရုပ်ရှင်ဆုအတွက် အမည်စာရင်းတင်သွင်းခံခဲ့ရပါတယ်။

ဗင်းဆင့်ကို ၁၉၄၄ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၁၅ ရက်နေ့မှာ ကော်ရိုရာဒိုပြည်နယ်မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။

၁၉၆၇ ခုနှစ်မှာတော့ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံး ရုပ်ရှင်တခုဖြစ်တဲ့ The Hardy Boys :The Mystery of the Chinese Junk ထဲမှာ မိုက်ဗင်းဆင့် ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ သရုပ်ဆောင်လောကထဲကို ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။

၁၉၇၀ နဲ့ ၁၉၈၀ ခုနှစ်တွေမှာ ဗင်းဆင့်ဟာ ဇာတ်ကားတွေ ပိုရိုက်လာရပြီးတော့ အထူးသဖြင့် Kris Kristofferson ခရစ် ခရစ်စတော့ဖာဆန် နဲ့ ဗစ်တိုးရီးယားပရင်စပယ် တို့နဲ့ အတူတူ The vigilante Force (၁၉၇၆) မှာ သရုပ်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။

၁၉၈၄ ခုနှစ်မှာတော့ CBS က ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ အခန်းဆက် အက်ရှင် ဇာတ်လမ်းတွဲ Airwolf မှာ သူ့ကို ကျော်ကြားစေတဲ့ဇာတ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ ရဟတ်ယာဉ်ပိုင်းလော့ StringFellow Hawke အဖြစ် ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ မင်းသားကြီး အန်နက်စ် ဘွန်းနိုင်းနဲ့ တွဲဖက် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။

မိုက်ကယ်ဗင်းဆင့် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Airwolf ဇာတ်လမ်းတွဲဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာလဲ တီဗီဇာတ်လမ်းတွဲအဖြစ် ပြသခဲ့ပြီး မြန်မာပရိသတ် ရရှိခဲ့ပါတယ်။

ဒီသရုပ်ဆောင်ခဲ့ရတာကြောင့်လဲ အများပြောချက်အရ သူ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲ တခုဟာ ဒေါ်လာနှစ်သိန်းအထိ ဝင်ငွေ ရခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

Airwolf ဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့ ငွေကြယ်ပွင့်ဖြစ်ခဲ့သူ ဗင်းဆင့်ဟာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာတော့ သရုပ်ဆောင်ဘဝက အနားယူခဲ့ပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် CHANNEL 5 Image caption ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ မင်းသားကြီး အန်နက်စ် ဘွန်းနိုင်းနဲ့ တွဲဖက် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။

သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံး ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်က ၂၀၀၂ ခုနှစ်က White Boy ပဲဖြစ်ပါတယ်။

ရုပ်ရှင်လောကက အနားယူပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ ရောဂါပိုးကူးစက်မှုကြောင့် သူ့ရဲ့ ညာဖက် ဒူးအောက်ပိုင်းကို ဖြတ်တောက်ခဲ့ရပါတယ်။

အခုတော့သူဟာ မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနား ဆေးရုံမှာ တက်ရောက်ဆေးကုသနေတုန်းမှာပဲ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ရက်နေ့မှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါပြီ ။ သူ့ကွယ်လွန်တာကို မတ်လ ၈ ရက်နေ့ ရောက်မှသာ ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။

ကွယ်လွန်ချိန်မှာတော့ သူ့ရဲ့ တတိယမြောက် ဇနီးသည် ပက်ထရီရှာအမ်း ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။