အောင်လအန်ဆန် ပြောတဲ့ တီရဲလ်ထန် အကြောင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ ၈ ရက်နေ့က ရန်ကုန် ရန်ကုန်မြို့၊ သုဝဏ္ဏ မိုးလုံလေလုံအားကစားကွင်းကြီးမှာ စင်္ကာပူ အခြေစိုက် ONE Championship က ကြီးမှူး ကျင်းပတဲ့ ကိုယ်ခံပညာပေါင်းစုံ ယှဉ်ပြိုင်ပွဲမှာ ချင်းပြည်နယ် နပန်း ချန်ပီယံဆုကို လေးကြိမ်တိုင်တိုင်ရခဲ့ဖူးတဲ့ လက်ရှိ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ မြန်မာ့စပါ့းအုံး အောင်လအန်ဆန် နဲ့ အတူ နေထိုင် လေ့ကျင့်နေသူ ချင်းလူမျိုး “The Dragon Leg” တီရဲလ်ထန်ဟာ ကမ္ဘောဒီယားက ခမာ လက်ဝှေ့ ကစားသမား Rin Saroth ကို ဒိုင်အားလုံးရဲ့ အမှတ်ပေးဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ နိုင်ပွဲ ရယူခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲဟာ တီရဲလ်ထန် အတွက် ONE Championship မှာ ပထမဆုံး ပွဲဦးထွက် ပြိုင်ပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တီရဲလ်ထန်ဟာ လက်သီးထိုးကွက် တွဲလုံးတိုက်ခိုက်မှုတွေ အပြင် ပြိုင်ဘက်ကို အကြိမ်ကြိမ် ဆွဲလှဲ ချုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့လို့ မြေပြင်ချုပ်ကွက် စွမ်းရည်မှာ အမှတ်တွေ ယူနိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၄ ခုနှစ်ဖွား အသက် ၂၅ နှစ် အရွယ် ပဲ ရှိသေးတဲ့ လူငယ်လေး တီရဲလ်ထန် ဟာ အသက် ၃၀ မပြည့်ခင် လာမယ့် ၃ ၄ နှစ် အတွင်း သူ့ ဝိတ်တန်းမှာ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားမယ် ဆိုပြီး ဘီဘီစီနဲ့ သီးသန့် အင်တာဗျူး မှာ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ တီရဲလ်ထန်ရဲ့ အကြောင်းကို သူ့ကို လေ့ကျင့်ပျိုးထောင် ပေးနေတဲ့ ONE ချန်ပီယံရဲ့ ဝိတ်တန်း နှစ်ခု ချန်ပီယံ အောင်လအန်ဆန်က အခုလို ပြောပြထားပါတယ်။ ရုပ်သံမှာ ရှုစားနိုင်ပါပြီ။

ရိုက်ကူး/တည်းဖြတ် - စံကျော်ထွန်း ၊ တင်ဆက် - ငြိမ်းချမ်းအေး