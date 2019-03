ဓာတ်ပုံ မူပိုင် HEIN HTET / EPA Image caption နေပြည်တော်က ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကို တက်ရောက်လာတဲ့ ULA/AA ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်ဟန်

တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် (NCA) လက်မှတ် မထိုးရသေးတဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကို င် အဖွဲ့ ၈ ဖွဲ့နဲ့ အစိုးရရဲ့အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဗဟိုဌာန NRPC တိုရဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲကို မတ်လ ၂၁ ရက်က နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပခဲ့ပြီး ရက္ခိုင့်တပ်မတော် (အေအေ)က ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်း တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်နေဆဲ ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအလားအလာ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအပေါ် အေအေရဲ့သဘောထား စတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ဆွေးနွေးပွဲကို တက်ရောက်လာတဲ့ ULA/AA ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ဟန်ကို ဘီဘီစီသတင်းထောက် ကိုအောင်သူရက သီးသန့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။

ဘီဘီစီ - မင်္ဂလာပါ ဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်ဟန်ခင်ဗျ။ ခုလို မအားတဲ့ကြားက ဘီဘီစီကို တွေ့ဆုံဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ် ခင်ဗျ။ ပထမဆုံး မေးချင်တာကတော့ပေါ့လေ၊ မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့က အစိုးရနဲ့ တွေ့ဆုံအပြီးမှာ ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပေါ့လေ၊ ဒီပဋိပက္ခတွေ လျှော့ချသွားဖို့အတွက် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ လျှော့ချသွားဖို့ ရှိတာလဲခင်ဗျ။

ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ဟန်- အဓိကတော့ ကျွန်တော်တို့ ပဋိပက္ခဖြစ်နေတာကိုလျှော့ချဖို့အတွက် အဓိကတော့ ကျွန်တော်တို့ တောင်းဆိုထားတာ Bilateral လက်မှတ်ထိုးဖို့ပေါ့နော်။ အဲလို တောင်းဆိုထားတယ်။ အဲဒီပေါ်မှာ Bilateral လက်မှတ်ထိုးပြီးမှ အပစ်အခတ် ရပ်စဲပြီးမှ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရေးအရ ပြေပြေလည်လည် ဆွေးနွေးနိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပထမဆုံး ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲဖို့လိုတယ်။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲပြီးမှ ကျွန်တော်တို့ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကို လျှော့ချရမယ်၊ ရပ်စဲရမယ်။ ပြီးမှပဲ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက်ပြီးမှ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ သွားနိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အဲလိုမျိုး လုပ်ငန်းစဉ်ကို ရှေ့ဆက်ပြီး အကောင်ထည်ဖော်သွားဖို့ ကျွန်တော်တို့ဘက်က ရည်ရွယ်ချက်ရှိသလို တပ်မတော်နဲ့ အစိုးရဘက်ကလည်း အဲလို ရှိလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။

ဘီဘီစီ - ဒါပေမဲ့ အစိုးရဘက်ကကျတော့ သူတို့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့ ပြောထားတာရှိပါတယ်။ သူက Bilateral ထက် သူတို့ကတော့ Deed of commitment ထိုးဖို့ဆိုတာ ပြောထားတာပေါ့၊ အဲတော့ ဒီ AA ဘက်ကတော့ Bilateral ထိုးချင်တယ်၊ အစိုးရဘက်က Deed of commitment ပေါ့လေ ကတိကဝတ်ထိုးချင်တယ် ဆိုတဲ့အခါကျတော့ ဒီနှစ်ခုက ညှိနှိုင်းလို့ရော ရနိုင်သေးရဲ့လားခင်ဗျ။

ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ဟန်- အဲတော့ ရနိုင်ပါတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ အရင်တစ်ခေါက်က သဘောတူထားပြီးပါပြီ၊ ဆိုတော့ အဲဒီလို Bilateral ထိုးဖို့ သဘောတူတဲ့အတွက်ပဲ ကျွန်တော်တို့ သုံးဖွဲ့ကနေ ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်တယ်၊ အဲဒီ့နောက်ပိုင်းမှာလည်း NRPC (အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန) ကလည်း ထုတ်ပြန်ချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ကြိုဆိုကြောင်းလည်း ပြောခဲ့တော့ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ Bilateral လက်မှတ်ထိုးဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ သဘောတူပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ တပ်မတော်ဘက်က အကြောင်းပြတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်နေ့မှာ နယ်ခြားစောင့်တပ်စခန်း လေးခုကို တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက် အဲဒီ လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်ပြီး ရပ်ထားမယ်ဆိုတဲ့ Bilateral မလုပ်ဘဲနဲ့ Deed of commitment ပဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးမှ သဘောထားတောင်းဆိုလာတယ်။ အဲတော့ ကျွန်တော်တို့ ကူမင်းမှာ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ရက်နေ့က ကျွန်တော်တို့ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အခါ တပ်မတော်နဲ့ အစိုးရဘက်ကတော့ Deed of commitment ကို ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ပြောလာပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ Deed of commitment ကို လက်မခံနိုင်ဘူး။ Bilateral နဲ့ပဲဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ ဆက်ဆွေးနွေးဖို့ အဆင်ပြေပါတယ်လို့ ပြောတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ ဒီတစ်ခေါက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ Bilateral ကို သွားမယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးတော့ ကျွန်တော်တို့ အရိပ်အမြွက်တော့ တွေ့ရပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် AFP / Getty Images Image caption ၂၀၁၉ ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်နေ့မှာ ရခိုင်မြောက်ပိုင်းက နယ်ခြားစောင့်ရဲကင်းစခန်း ၄ ခုကို ရက္ခိုင့်တပ်မတော်ဘက်က တိုက်ခိုက်ခဲ့

ဘီဘီစီ- အစိုးရဘက်က သဘောထားပြောင်းလာတဲ့ သဘောမျိုးလား ခင်ဗျ။

ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ဟန်- အစိုးရဘက်က သဘောထားပြောင်းတယ်ဆိုတာက ကျွန်တော်တို့က အရင်သဘောတူပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Bilateral ထိုးမယ်ဆိုတာကို။ ဆိုတော့ ပြဿနာတစ်ခုပေါ်မှာ အကြောင်းပြုပြီးမှ အဲဒီကို တစ်ဆင့်ပြန်လျှော့ချ ပြီး Deed of Commitment ကို သွားမယ်ဆိုရင် ဒီငြိမ်းချမ်းရေး ခရီးစဉ်က တော်တော်ကြီးကို နှောင့်နှေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကိုလည်း တပ်မတော်နဲ့ အစိုးရဘက်ကတော့ ယုံကြည်လိမ့်မယ်လို့ မြင်လည်းမြင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် Deed of commitment ကျွန်တော်တို့ သွားဖို့ထက် Bilateral ကို အရင် သဘောတူညီချက် ရှိပြီးသားဟာကို ပြန်ပြီးအကောင်အထည်ဖော်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။

ဘီဘီစီ - ဟုတ်ကဲ့ ဒီကနေ့ အစိုးရ တာဝန်ရှိတဲ့သူဘက်က ပြောတာကတော့ သူက ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာ အဖြူရောင်နယ်မြေ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းမှ အခြေချခွင့် မပေးဘူးပေါ့လေ။ ဒါပေမဲ့ ရက္ခိုင့်တပ်မတော်ဘက်ကကျတော့လည်း ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရက္ခိုင့်တပ်မတော် အခြေချဖို့ ကြိုးစားနေတယ်ပေါ့။ အဲလို နှစ်ခု မူဝါဒက ကွဲလွဲနေတဲ့အတွက် အဲဒီပြဿနာတွေရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဘာဆက်ဖြစ်လာနိုင်သလဲ ခင်ဗျ။

ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ဟန်- အမှန်တရားကို ငြင်းပယ်နေမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က ရှေ့ကို ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ပြောဖို့အတွက် တော်တော်ခက်ပါလိမ့်မယ်။ ဆိုတော့ ဒီနေ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာ အဖြူရောင်ပြည်နယ်ဆိုရင် မြေပြင်မှာ လက်နက်ငယ်သံ၊ တောင်ကုန်းမှာ လက်နက်ကြီးသံ၊ ဝေဟင်မှာ ဂျက်ဗုံးကြဲသံတွေနဲ့ ယမ်းငွေ့တလူလူထနေတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို အဖြူရောင်ဆိုရင် နေပြည်တော်နဲ့ ရန်ကုန်ကို ဘာအရောင်လို့ ပြောလို့ရပါမလဲ။ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့က အရင်တုန်းကတော့ အဖြူရောင်ပါ။ ဒီနေ့တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်နေတယ်။ ဆိုတော့ ဒါနိုင်ငံအတွက်လည်း ဆိုးကျိုးပါ။ ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးအတွက်လည်း ဆိုးကျိုးပါ။ အဲဒီဆိုးကျိုးကို ကောင်းကျိုးဖြစ်အောင်၊ ပြန်ပြီး အဖြူရောင်နယ်မြေ ဖြစ်အောင် လုပ်ဖို့အတွက် နှစ်ဦးနှစ်ဘက်က စိတ်သဘောထားဖြူဖြူစင်စင်နဲ့ မှန်မှန်ကန်ကန် လက်ရှိအမှန်တရားတစ်ခုအပေါ်မှာ အခြေခံပြီးတော့ ရှေ့ဆက်သွားဖို့လိုတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ အဲလို ပြောလိုပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် AFP / Getty Images Image caption အစိုးရတပ်မတော်နဲ့ ရက္ခိုင့်တပ်မတော် တို့ အကြား တိုက်ပွဲတွေကြောင့် အရပ်သား ပြည်သူတွေ ထိခိုက်မှုရှိနေ

ဘီဘီစီ - ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အခုဖြစ်နေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေ ရပ်ဖို့ဆိုရင် အဓိက ဘာလုပ်ဖို့ လိုမလဲခင်ဗျ။

ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ဟန်- ကျွန်တော်တို့ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ရက်နေ့က တပ်မတော်ကနေ စစ်တိုင်းကြီး ငါးခုကို ၊ စစ်တိုင်း ငါးတိုင်းကို အပစ်အခတ်ရပ်စဲခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်လည်း မြောက်ပိုင်းမှာ ဘာဘယ်လိုပဲဆိုဆို တိုက်ပွဲတွေ တော်တော်ကြီးကို လျော့ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ ဆိုတော့ အဲဒီကတည်းကသာ ရခိုင်မှာ နပခ (အနောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်) မှာ တစ်ခါတည်း အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ဒီလေးလတာကာလကို အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ တိုက်ပွဲက လျှော့ချဖို့ပဲ ရှိပါတယ်။ ကြီးထွားလာစရာ မရှိပါဘူး။ ဆိုတော့ အဲလိုမျိုး နပခကို ချန်လှပ်ခဲ့တဲ့အတွက်၊ တစ်ဘက်နဲ့တစ်ဘက် မယုံကြည်မှုတွေ ပိုပြီးများလာတဲ့အတွက် တိုက်ပွဲတွေက ပိုပြီး ပြင်းထန်လာတာဖြစ်တယ်။ ဆိုတော့ အဲဒါကြောင့် အကျိုးဆက်က အစိုးရဘက်က တပ်မတော်ဘက်က အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို ကြေညာတဲ့အထဲမှာ မကြေညာတဲ့နေရာက တိုက်ပွဲတွေပိုပြီးများလာပြီး ကြေညာလိုက်တဲ့နေရာမှာ လျော့ကျသွားတာ တွေ့ရတဲ့အတွက် မကြေညာသေးတဲ့ နပခ (အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်) ကိုလည်း အပစ်ရပ်နယ်မြေအဖြစ် သတ်မှတ်ရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ တိုက်ပွဲတွေက လျော့ကျပြီး ပပျောက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။

ဘီဘီစီ - အခုထပ်မေးချင်တာ နိုင်ငံရေးပိုင်းပေါ့လေ။ ရက္ခိုင့်တပ်မတော်- AA/ULA အနေနဲ့ ပေါ့လေ၊ ပြောထားတဲ့ ရက္ခိတလမ်းစဉ် ဆိုတာက ဘာကိုဆိုလိုလဲခင်ဗျ။ ကျွန်တော်တို့ သာမန်ပြည်သူတွေ၊ တစ်နိုင်ငံလုံးက မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတွေ နားလည်အောင်ဆိုရင် ဒါကို ဘယ်လိုပြောရမလဲ ခင်ဗျ။

ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ဟန်- ကျွန်တော်တို့ ရက္ခိတလမ်းစဉ် ဆိုတာက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရခိုင့်ကံကြမ္မာကို ရခိုင်တွေ ဖန်တီးဖို့ဆိုတာ အဓိက အချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိကာလမှာ အဘက်ဘက်က နိမ့်ကျနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး အဘက်ဘက်က နိမ့်ကျနေတဲ့ဟာတွေက ကျွန်တော်တို့ ကိုယ့်ကံကြမ္မာကို ကိုယ်ဖန်တီးခွင့်မရတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ ဒီလိုအခြေအနေကို ရောက်တယ်ဆိုတာကို အားလုံးက၊ ရခိုင်အားလုံးက လက်ခံထားပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကံကြမ္မာကို ကိုယ်ဖန်တီးဖို့ အတွက် ရခိုင်တွေဟာ အချင်းချင်း စုစည်းညီညာရမယ်၊ အချင်းချင်း ချစ်ရမယ်၊ အချင်းချင်း ကိုယ့် အမျိုးသားရေး ရပိုင်ခွင့် အတွက် အလုပ် လုပ်ရမယ် ဆိုတဲ့ မူဝါဒ လမ်းစဉ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါ ရက္ခိတလမ်းစဉ်က အဲဒါပါပဲ။ အဓိကတော့ ကိုယ့်ကံကြမ္မာ ကိုယ်ဖန်တီးခွင့်ရရှိဖို့အတွက် အကုန်လုံးသော ရခိုင်တွေက လမ်းစဉ်မူတစ်ခု ချမှတ်ပြီးတော့ အဲဒီခရီးကို သွားဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အတွက် အဲဒီရက္ခိတလမ်းစဉ်ဆိုတာကလည်း ဒါပဲဖြစ်ပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် AFP / Getty Images Image caption အစိုးရတပ်မတော်နဲ့ ရက္ခိုင့်တပ်မတော် တို့ အကြား တိုက်ပွဲတွေကြောင့် အရပ်သား ထောင်နဲ့ချီ နေရပ်စွန့်ခွာနေရ

ဘီဘီစီ- ဟုတ်ကဲ့ ရက္ခိုင့်တပ်မတော် ဦးစီးချုပ်ကတော့ ပြောထားတာပေါ့လေ။ သူက ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းကို လိုချင်တယ်ဆိုပြီး ပြောထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ FPNCC (ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှု ကော်မတီ) ပေါ့လေ မြောက်ပိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမှာလည်း သူတို့အများစုက ဖက်ဒရယ်ကို လက်ခံထားကြတာဆိုတော့ ဒီမဟာမိတ်တွေကြားမှာရော ဒီလိုသဘောထားကွဲလွဲမှုက ဘယ်လောက်များရှိနေပြီလဲ ခင်ဗျ။

ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ဟန်- ကျွန်တော်တို့ သဘောထားကွဲလွဲမှုက အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ချင်းရဲ့ ရပ်တည်ချက်တွေ ရှိကြတယ်ပေါ့နော်။ ကိုယ့်အခြေအနေနဲ့ ကိုယ့်မူဘောင်ပေါ်မှာ ကိုယ့်သမိုင်းနဲ့ ကိုယ်တို့ ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ ကိုယ်တို့ရဲ့ ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ သမိုင်းနဲ့လည်း ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ တိုင်းပြည်နဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလာခဲ့တဲ့ လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ ဒီကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ အမှန်က တောင်းနေစရာတောင် မလိုဘူး။ ဒါပေမဲ့ 'ဝ' လို ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်တွေကတောင်းတာ။ 'ဝ' လိုဆိုရင် ပိုကောင်းတယ်ဆိုပြီး ကျွန်တော်တို့က ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းကို ကျွန်တော်တို့ ပြောတာဖြစ်တယ်။ အဲဒါက ကျွန်တော်တို့ ရက္ခိုင့်တပ်မတော်က စစ်ဦးစီးချုပ်က ပြောတဲ့ ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်း ဖြစ်ပါတယ်။

ဘီဘီစီ - ဒီကိစ္စကိုပေါ့လေ နည်းနည်းထပ်ရှင်းအောင် မေးပါရစေခင်ဗျ။ ရက္ခိုင့်တပ်မတော်ရဲ့ နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်က ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းလား ဖက်ဒရယ်လား ခင်ဗျ။

ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ဟန် - ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီနေ့ FPNCC ရဲ့ မူအပေါ်မှာ ကျွန်တော်တို့ အများကြီး အခြေခံပါတယ်။ ဆိုတော့ FPNCC ရဲ့ မူက ဘာလဲဆိုတာကိုတော့ တပ်မတော်ကလည်း သိပါတယ်။ အစိုးရကလည်း သိတယ်။ ဆိုတော့ အဲဒီ ကျွန်တော်တို့ NCA (တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ်) ရဲ့ လမ်းကြောင်းကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ သိတယ်။ ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ သိတယ်။ ဆိုတော့ ဒါတွေက အခုတောင်မှ နိုင်ငံတော်မှာ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံက လိုအပ်ချက် ရှိတဲ့အတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက် လုပ်နေတာရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒါက ကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးမှ အဖြေရှာရမှာ ဖြစ်တယ်။ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ရပ်တည်ချက်တော့ကိုယ်ရှိကြတာပဲ။ KNU (ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး) လည်း KNU ရပ်တည်ချက်၊ UWSA ('ဝ' ပြည် သွေးစည်း ညီညွတ်ရေး တပ်မတော်)လည်း UWSA ရပ်တည်ချက်၊ ကျွန်တော်တို့ ULA လည်း ULA ရပ်တည်ချက်၊ ဆိုတော့ တချိန်တုန်းကလည်း၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ တပ်မတော် အစိုးရလက်ထက်ကတည်းကကို ဆုပ်ကိုင်ပြီးနေခဲ့တာပဲ။ ဒီနေ့ လိုအပ်လာလို့ ဒီမိုကရေစီ စံချိန်မမီဘူး၊ ဖက်ဒရယ် စံချိန်မမီဘူး ဒါကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင် လိုအပ်တဲ့ အချိန်မှာတော့ ဆုပ်ကိုင်ထားပေမဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးစားနေကြတာပဲ။ အဲဒါတော့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးအတွက် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးမှ နိုင်ငံရေးစားပွဲဝိုင်းမှာ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးမှ အဖြေရှာရမယ့်အရေး ဖြစ်ပါတယ်။

ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် အေအေရဲ့ သဘောထား၊ တရုတ်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ၊ အာဆာ အဖွဲ့ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အေအေရဲ့ ရပ်တည်ချက် စတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို မေးမြန်းခန်းအပိုင်း ၂ မှာ ဆက်လက် ဖော်ပြသွားဖို့ ရှိပါတယ်။