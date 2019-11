ဓာတ်ပုံ မူပိုင် AFP/Getty Images Image caption အိုင်စီဂျေအရေး ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ဖြေရှင်းမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံကြသူတွေ

မြန်မာက နိုင်ငံတကာ တရားရုံး အိုင်စီဂျေမှာ တရားရင်ဆိုင်မယ့် ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက်စွဲနဲ့ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ဟာ မြန်မာဘက်က ဝန်းရံသူတွေကို လမ်းညွှန်တဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မျိုးအဖြစ် ယူဆနိုင်တယ်လို့ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးကြီးမြင့်က ပြောပါတယ်။

ဒါ့အပြင် အခု ထုတ်ပြန်ချက်ဟာ မြန်မာဘက်က ဝန်းရံသူတွေကို We stand with you အစား We stand with justice ပဲ ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ လမ်းညွှန်ချက်မျိုး ဖြစ်တယ်လို့ ယူဆတဲ့ အကြောင်း ဦးကြီးမြင့်က ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။

"တကယ် တရားခံ ဖြစ်တဲ့သူတွေနဲ့ သွားပြီး we stand လုပ်လို့ မရဘူး။ We stand with justice ပဲ ဖြစ်သင့်တယ်" လို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။

"လူထုက We stand with you တွေက တစ်ပြည်လုံးက လာဦးမှာလေ။ သူကလည်းသူထင်ရာ ပြော၊ ကိုယ်ကလည်း ကိုယ်ထင်ရာပြော မဖြစ်အောင် Guideline ချပေးလိုက်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်" လို့ ပြောပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Nacho Calonge Image caption နယ်သာလန်က အိုင်စီဂျေမှာ တရားစီရင်မှု တစ်ခု

မြန်မာနိုင်ငံဟာ လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်တာတွေကို ကာကွယ်ပေးဖို့ ပျက်ကွက်တယ်ဆိုပြီး နိုင်ငံတကာ တရားရုံး အိုင်စီဂျေမှာ ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက တရားစွဲထားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အစိုးရရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်နဲ့ လူထုရဲ့ ထောက်ခံချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ချက် ထုတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာ မြန်မာဟာ ဂျီနိုဆိုက် ကွန်ဗန်းရှင်းကို လက်မှတ်ထိုးခဲ့စဉ်ကတည်းက လူတစ်စု၊ ဘာသာတစ်ခုကို လူမျိုး ပြုန်းတီးစေမှုမျိုး မလုပ်ဖူးခဲ့ကြောင်းနဲ့ အခုလည်း ဂျီနိုဆိုက် ကွန်ဗန်းရှင်း စာချုပ်ကို လက်ခံ အတည်ပြုစဉ်က ရပ်တည်ချက်အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ ပါရှိပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် AFP/Getty Images Image caption We stand with you အစား We stand with justice ပဲ ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ လမ်းညွှန်ချက်မျိုးလို့ဆို

ဒီတရားရင်ဆိုင်မှုကို အစိုးရရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေများနှင့် ဥပဒေ အထောက်အကူပြုသူများအဖွဲ့ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌလည်း ဖြစ်တဲ့ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးကြီးမြင့်က အစိုးရက ဘယ်လို ခုခံမယ်ဆိုတာမျိုး တရားဝင် မပြောသေးကြောင်းနဲ့ ဂမ်ဘီယာဘက်က ထင်ရှားကျော်ကြားသူတွေကို ရှေ့နေ ငှားရမ်းထားလို့ မြန်မာဘက်ကလည်း ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ တရားရင်ဆိုင်ရမယ်လို့ ပြောပါတယ်။

ဒါပေမဲ့ "မြန်မာက ဘယ်လို ခုခံမယ်၊ ဘယ်လိုပြောမှာပါလို့ တရားဝင်ပြောထားတာမရှိဘူး။ လိုင်းလည်းပေးထားတာ မရှိဘူး။ အဲဒီတော့ သူတို့ကိုယ်တိုင်ကကို အတွင်းစည်းက မပြတ်သေးဘူးများ ဖြစ်နေသလား" လို့ သူက ပြောပါတယ်။

ဒါ့အပြင် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်က မြန်မာဘက်က ဝန်းရံထောက်ခံသူတွေကို guildline ချပေးတဲ့ သဘောမျိုးလို့ ဘာကြောင့် ယူဆတာလဲဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး

"ဒီနေ့ ထုတ်ပြန်ချက်ကလည်း အဲလို သဘောမျိုးဆန်ဆန်ပေါ့။ မင်းတို့ ထောက်ခံပွဲတွေကို ရမ်းသန်းလျှောက်ပြီး လုပ်မနေနဲ့ဦး။ ဘာသာရေးအရ မုန်းတီးအောင် မလုပ်နဲ့၊ လူမျိုးရေးအရ မုန်းတီးအောင် မလုပ်နဲ့၊ အဖွဲ့အစည်းကို နိုင်ငံတွေကို မုန်းတီးအောင် မလုပ်နဲ့၊ တို့ကိုထောက်ခံတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူ့ကိုမှ မထိခိုက်တဲ့နည်းနဲ့ ထောက်ခံ၊ ဟိုရိ ဒီရိ၊ ဟိုစောင်း ဒီစောင်း မလုပ်ကြနဲ့လို့ လိုင်းချပေးလိုက်တာပဲ"၊

"တချို့ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေ ပေါ်လာတယ်။ တချို့က ဘာသာရေးအမြင်က စွတ်ပြောတော့တာပဲ။ အဲလိုဆို နိုင်ငံက ပုံရိပ်ပိုကျတယ်" လို့လည်း ပြောပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Getty Images Image caption မည်သည့် နိုင်ငံ၊လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ လူအစုအဖွဲ့ကိုမှ ထိခိုက်နစ်နာ၊ တိုက်ခိုက်တာမလုပ်ဘဲ ပကတိအရှိအတိုင်း ကမ္ဘာကသိဖို့ဆောင်ရွက်မယ်လို့ အစိုးရက ပြော

"ဥပမာ ဆိုလို့ရှိရင် ဦးပါမောက္ခ ဆိုလို့ရှိရင် ဆူးလေမှာ ဆန္ဒပြတယ်။ ဆန္ဒပြတဲ့အခါကျတော့ သူက တစ်ဖက်ကို အိုအိုင်စီတို့ကို ရှုတ်ချ၊ ကိုယ်မှန်တဲ့ အကြောင်းကိုပြော၊ ဟိုဘက်က မဟုတ်တာ ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပြော၊ အဲဒါတွေ ပြောလာတယ်"၊

"တချို့ ဖေ့စ်ဘုတ်တွေမှာလည်းပဲ အမျိုးစုံတွေ တက်နေတယ်၊ ဒါဟာ ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ We stand with you မဟုတ်ဘူး။ We stand with justice ပဲ ဖြစ်ရမယ်" လို့ သူက ပြောပါတယ်။

ဒါ့အပြင် အိုင်စီဂျေမှာ တရားရင်ဆိုင်မယ့် ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး "ဥပဒေမှာ ရှိတယ်။ ဘယ်လိုမှ ငြင်းမရတဲ့ဟာကို ဝန်ခံပြီးတော့ သက်သာခွင့်တောင်းတာမျိုးရှိတယ်"၊

"အခုလည်း ဒီဟာနဲ့ ပတ်သက်လို့ စွပ်စွဲထားတဲ့ အချက်အလက်တွေဟာ ဘယ်အချက်တွေကတော့ မမှန်ဘူး။ ဘာကြောင့် မမှန်ဘူး။ မှန်ရင်လည်း ဘာကြောင့် ဘယ်လို ဖြစ်တာလဲ ဆိုတာကို အဲလို ရှင်းပြတဲ့ ပုံစံကို တရားရုံးတွေကို သွားတဲ့အခါမှာတော့ အဲဒီ ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ပဲသွားရမယ်"၊

" လုံးဝ မသိဘူး၊ မရှိဘူးဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ကတော့ မရဘူး။ အဲဒါကတော့ ဥပဒေအရ ဘယ်လိုမှ လုပ်လို့မရဘူး ဆိုတာ ကျွန်တော်ကတော့ မှတ်ချက်ပေးချင်ပါတယ်" လို့ ဦးကြီးမြင့်က သူ့ရဲ့ သဘောထားကို ပြောပါတယ်။

ဂမ်ဘီယာက မြန်မာနိုင်ငံကို စွပ်စွဲချက်တွေမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်က နေရပ်စွန့်ခွာတဲ့ လူမျိုးစုအပေါ်မှာ ဖိနှိပ်ဆက်ဆံတာတွေကို ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ လုပ်ခဲ့တာ၊ လူမျိုးစုတွေ တရားဝင် ရပိုင်ခွင့်တွေကို ပေးဖို့ ငြင်းဆန်ခဲ့တာ၊ သူတို့ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ အမုန်းတရားတွေကို ဝါဒဖြန့်ခဲ့တာ၊ အစုအဖွဲ့တစ်ခုအဖြစ် ပစ်မှတ်ထားပြီး အစုလိုက်၊ အပြုံလိုက် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုတွေ ကျူးလွန်တာတွေ ပါဝင်တယ်လို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး ဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်က ပြောထားပါတယ်။

ဒီအရေးကိစ္စကို နယ်သာလန်နိုင်ငံက နိုင်ငံတကာ တရားရုံး အိုင်စီဂျေမှာ ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်ကနေ ၁၂ ရက် အထိ ကြားနာမှာ ဖြစ်ပြီး ဒီလို တရားရင်ဆိုင်မယ့်ကိစ္စကို နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင် ဆောင်ရွက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။