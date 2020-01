ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Myanmar State Counsellor Office Image caption နယ်သာလန်ခရီးစဉ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်

ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ နိုင်ငံသားဟောင်းတွေ နိုင်ငံအကျိုးပြုလိုပါက ကူညီနိုင်ဖို့ အစိုးရဖိတ်ခေါ်

ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားဟောင်းတွေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်တွေအနေနဲ့ မိမိတတ်ကျွမ်းတဲ့ ပညာ၊အတွေ့အကြုံနဲ့ နိုင်ငံတော် အတွက် ပါဝင်ကူညီပံ့ပိုး အကျိုးပြုလိုပါက ပြန်လည်ကူညီနိုင်ဖို့ အစိုးရက ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။

ကူညီပံ့ပိုးလိုတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ လျှောက်လွှာပုံစံတွေကို ဖြည့်စွက်ကာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ရုံး ဂျနီဗာမြို့ကိုပေးပို့ကာ လျှောက်ထား ပေးပို့နိုင်တယ်လို့လည်း ဂျနီဗာမြို့မှာရှိတဲ့ မြန်မာအမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကနေ ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်နေ့မှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။

အဲဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဒီမိုကရေစီ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ကို ပြည်သူတွေရဲ့ စုပေါင်းအားနဲ့အကောင်အထည်ဖော်နေပြီး ဒီလို ဆောင်ရွက်ရာမှာ ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ လူ့စွမ်းအားအရင်း အမြစ်တွေကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးချနိုင်မှုဟာ လွန်စွာ ပဓာနကျတယ်လို့လည်း ပါရှိပါတယ်။

ဒါ့အပြင် နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံကိုယ်တိုင် ပြည်ပခရီးစဉ်တွေမှာ မြန်မာနိုင်ငံသား၊မြန်မာနိုင်ငံသားဟောင်း တွေနဲ့ တွေ့ဆုံရာမှာ နိုင်ငံအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေမှာ ပါဝင်ကူညီကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်လို့လည်း ပါပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Empics Image caption NLD ကိုယ်စားလှယ် အများစုပါတဲ့ လွှတ်တော်ကနေ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးလုပ်ဆောင်

၄၅ ဦးကော်မတီက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်အကြံပြုတာတွေ ပြီးစီး

၄၅ ဦးကော်မတီလို့လူသိများတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်တီအနေနဲ့၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ထဲကအခန်းအားလုံးကိုပြင်ဆင် ဖြည့်စွက်အကြံပြုတာတွေပြီးစီး သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။

ပူးပေါင်းကော်မတီအနေနဲ့၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့အခန်း ၁၅ ခန်းလို့ပြင်ဆင်တာ ဖြည့်စွက်တာ ပယ်ဖျက်တာတွေလုပ်ဆောင်လို့ပြီးသွားပြီလို့ကော်မတီတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။

ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်တာတွေလုပ်ဆောင်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် မကြာခင် ဥပဒေကြမ်း ၂ ခုရေးပြီး လွှတ်တော်ကို တင်ပြသွားမယ်လို့ပူးပေါင်းကော်မတီရဲ့အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာ မြတ်ဉာဏစိုးက ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။

လွှတ်တော်ကိုဥပဒေကြမ်းအဖြစ်တင်သွင်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ အဲဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြမ်းကို နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကနေတဆင့်ပြည်သူ့လူထုကိုချပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။

ပူးပေါင်းကော်မတီက တင်ပြလာတဲ့ဥပဒေကြမ်း ၂ ခုကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်နဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၂ ရပ်ပေါင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကော်မတီက စီစစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ လွှတ်တော် ကိုတင်ပြ ပြီး ဥပဒေကြမ်းပါအချက်တွေကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဆွေးနွေးအတည်ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်

လာမဲ့ဇန်နဝါရီလ ၂၇ ရက်နေ့မှာတော့ ရပ်နားထားတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အမျိုးသားလွှတ်တော်နဲ့ပြည် ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေကိုပြန်လည်ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်

အေအေ ဖမ်းခံရတဲ့ ကပရ ဝန်ထမ်း ၁၈ ဦးကို ခုံရုံးဖွဲ့စစ်ဆေးမှုစတင်

ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်နေ့က ရက္ခိုင့်တပ်တော် (အေအေ) ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရပြီး ပြန်လွတ်လာတဲ့ အောင်တံခွန် အမှတ်(၇) သင်္ဘောက ကုန်လမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဌာန(ကပရ ) ဝန်ထမ်း ၁၈ ဦးကို ခုရုံးဖွဲ့စစ်ဆေးမှုကို ဇန်နဝါရီ ၁၃ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့ပါတယ်။

သူတို့ ၁၈ ဦး ဟာ ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ကုန်လမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဌာနကဖြစ်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် အနောက်ဘက်နယ်စပ် မောင်တောမြို့နယ်က ဒုက္ခသည် ပြန်လည် လက်ခံရေးစခန်းမှာ ကားမောင်းဖို့သွားကြတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။

သူတို့ဟာ စစ်တွေကနေ ဘူးသီးတောင်ကို အသွားမှာ အေအေက ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်နေ့က ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်သွားပြီး တစ်ညစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီး နောက်တစ်နေ့မှာ ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။

'' ရန်ကုန် ခရီးသည်ဌာနက ၃ယောက်၊ ကုန်စည်က ၁ယောက်ကို စစစ်နေပြီ။ နေပြည်တော်မှာ စစ်တာပါ။ ပြန်လွတ်လာပြီး နယ်စပ်ကို အလုပ်တာဝန်ကို ဆက်မသွားလို့ဆိုပြီး စစ်တာပါ။ ကျွန်တော်တို့ကို လွှတ်တော့ လုံခြုံရေးလည်း တာဝန်ယူတယ်။ ဘာမှမဖြစ်စေရဘူး။ လုံခြုံရေးနဲ့သွားရမှာဆိုပြီးတကယ်သွား တော့ ဘာလုံခြုံရေးမှလည်းမပါဘူး ဒီအတိုင်းသွားခဲ့ရတာ''လို့ စစ်ဆေးခံရသူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကုန်လမ်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဌာန ဒုကြီးကြပ်ရေးမှူး ဦးဇော်ထွန်းဦးက ပြောပါတယ်။

သူတို့ကိုပြန်လွှတ်ပြီး ဘူးသီးတောင်ကို ရောက်ရှိလာကြပေမဲ့ ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေက သူတို့ကို လာရောက်အားပေးတာတွေမရှိတဲ့အခါ သူတို့အနေနဲ့လည်း ရှေ့ဆက်မတိုးရဲဘဲ ဘူးသီးတောင်ကနေ ရန်ကုန်နဲ့ နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ မိခင်ဌာနကို လှည့်ပြန်လာခဲ့ကြရတယ်လို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။

' ' ဌာနအနေနဲ့ ဟိုမှာဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကို သေချာမသိဘူးလေ။ သေသေချာချာသိအောင်လို့ စစ်ဆေး မေးမြန်းတဲ့သဘောပါ။ စစ်ဆေးတယ်ဆိုရင် ဌာနအနေနဲ့ အခေါ်အဝေါ်ကဒီလိုပါပဲ။'' ခုံရုံးဖွဲ့စစ်ဆေးမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကုန်လမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဌာနက မန်နေဂျာ ဦးမောင်မောင်အောင်က ဘီဘီစီကို ပြောပြပါတယ်။

ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ရက်နေ့မှာ ၄ ဦးကို စစ်ဆေးခဲ့သလို ဇန်နဝါရီ ၁၃ ၁၄ ရက်နေ့မှာလည်း ၄ ဦးကို ဆက်လက်စစ်ဆေးမယ်လို့ သိရပါ တယ်။

ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း တိုက်ပွဲတွေ ပြင်းထန်နေတဲ့အတွက် ဝန်ထမ်းတွေ ခရီးသွားမယ်ဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာ အထက်အာဏာပိုင်တွေကို တင်ပြပြီးမှ သွားလာကြဖို့ ကိုလည်း ဌာနအသီးသီးမှာ ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ထားတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။

သူရိယနေဝန်း ဂျာနယ်ကို သတင်းမီဒီယာကျင့်ဝတ်ဖောက်ဖျက်တဲ့ ဂျာနယ် အဖြစ် ကြေညာ

သူရိယနေဝန်း ဂျာနယ်ကို သတင်းမီဒီယာကျင့်ဝတ်ဖောက်ဖျက်တဲ့ ဂျာနယ် အဖြစ် သတင်းမီဒီယာကောင်စီက ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။

သူရိယနေဝန်းဂျာနယ်ဟာ ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့ထုတ် ဂျာနယ်မှာ ခွေသားရေပေါ်မှာ ရေးမှတ်ထားရမယ့် ငွေကြောင့် မြန်မာပြည်အား သစ္စာဖောက်သူများ ခေါင်းစဉ်ပါ ဓါတ်ပုံနဲ့ ပုံစာ ဖော်ပြမှုမှာ ကလေးသူငယ် တွေပါတဲ့ မိသားစု ဓာတ်ပုံကိုထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့တဲ့အတွက် အခုလို ကြေညာချက်ထုတ်ခံရတာ ဖြစ်တယ် လို့သိရပါတယ်။

'' မိသားစုတွေနဲ့လည်း မသက်ဆိုင်ဘူး။ ကလေးတွေရောပါတဲ့ ပုံကို ဖော်ပြခဲ့တယ်။ ဒါက သတင်းမီဒီယာ ဥပဒေမှာ ပါတဲ့ ကျင့်ဝတ်တွေ ဖောက်ဖျက်တဲ့အတွက် ကောင်စီကနေ ခေါ်ပြီး သတိပေးတယ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း ဖောက်ဖျက်မှုကြောင်း ဝန်ခံတယ်။ နောက်လိုက်နာဖို့ လက်မှတ်ထိုးတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်မတို့ကောင်စီရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ထဲမှာထုတ်ပြန်ကြေညာခွင့်ဆိုတာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကောင်စီအနေနဲ့ ကျင့်ဝတ်ဖောက်ဖျက်တဲ့ မီဒီယာအဖြစ် ကြေညာခဲ့တာဖြစ်တယ်''လို့ မြန်သတင်းမီဒီယာ ကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မဝေမာသိမ့်က ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် STR/GETTY Image caption တရုတ်ကို ငွေကြေးကြိုးကိုင်ချယ်လှယ်သူအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတာကို ပယ်ဖျက်

အမေရိကန်က တရုတ်ကို ငွေကြေးကြိုးကိုင်ချယ်လှယ်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ထားရာကနေ ပယ်ဖျက်

အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက တရုတ်ကို ငွေကြေးကြိုးကိုင်ချယ်လှယ်သူအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတာကို ပယ်ဖျက်လိုက်ပါတယ်။

အမေရိကန်နဲ့ တရုတ်နိုင်ငံတို့ ကနဦးကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်တစ်ခုကို ရက်ပိုင်းအတွင်း လက်မှတ်ထိုးဖို့ရှိနေချိန်မှာ အခုလိုပယ်ဖျက်မှု ထွက်ပေါ်လာတာပါ။

တရုတ်နိုင်ငံဟာ ပြီးခဲ့တဲ့လတွေအတွင်း ဈေးကွက်မှာ ယှဉ်ပိုင်မှုပိုင်း အသာရဖို့ ယွမ်ငွေကြေးကို တန်ဖိုး လျှော့ချတာမျိုး မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတာကို လက်ခံနိုင်လောက်တဲ့ အခြေအနေအထိ ပြထားခဲ့တာကြောင့်လို့ အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြောပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် UNIVERSA Image caption စင်သီယာ အာရီဗိုလည်း ဆန်ခါတင် အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီး ဇာတ်ဆောင် စာရင်းမှာ ပါဝင်

အော်စကာထူးချွန်ဆု ဆန်ခါတင်စာရင်းမှာ ဂျိုကာ ရုပ်ရှင်က ဆုအများဆုံးရနိုင်ဖို့ တစ်ပြေးနေ

၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက် အော်စကာ ထူးချွန်ဆု ဆန်ခါတင်စာရင်း ကို ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အထဲမှာ စွန့်စားခန်းတွေ ပါဝင်တဲ့ ကောမစ်ရုပ်ပြ ဇာတ်လမ်းကို မှီးထားတဲ့ ဂျိုကာ ရုပ်ရှင်ဟာ ဆုအများကြီး ချိတ်နိုင်တဲ့ စာရင်းဝင်နေ ပါတယ်။

အကောင်းဆုံး ဆန်ခါတင် စာရင်းဝင် ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာတွေက အမျိုးသားတွေချည်းဖြစ်နေပြီး ကံကောင်း ရင်တော့ Little Women ရိုက်ကူးတဲ့ အမျိုးသမီး ဒါရိုက်တာ ဂရက်တာ ဂဲဗစ်ရှ်ကို မျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။

ဟဲရီရတ် ဆိုတဲ့ ကျွန်စနစ် ဆန့်ကျင်တဲ့ ရုပ်ရှင်မှာ လှုပ်ရှားသူအဖြစ်ပါဝင်တဲ့ စင်သီယာ အာရီဗိုလည်း ဆန်ခါတင် အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီး ဇာတ်ဆောင် စာရင်းမှာ ပါဝင်ပါတယ်။

အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင် အနေနဲ့တော့ Once Upon a time in Hollywood, The Irishman နဲ့ 1917 စစ်ကားတွေ ပါဝင်ပါတယ်။

အဖြေ ကိုတော့ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၉ ရက်နေ့ မှာ သိရမှာပါ။